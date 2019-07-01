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01.07.2019 19:15
Рубрика: Власть

Криминальные цифры

Правительство одобрило законопроект об электронной системе учета преступлений
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
Правительство России одобрило законопроект, совершенствующий государственную систему единого статистического учета данных о состоянии преступности. Все данные о состоянии преступности будут стекаться в Генпрокуратуру, информация станет максимально прозрачной, насколько возможно.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, законопроекты призваны сделать максимально полной и прозрачной статистику зарегистрированных правонарушений, ход их расследования, исключить возможность необоснованного отказа в возбуждении уголовных дел по заявлениям граждан в правоохранительные органы.

Статистическая информация о состоянии преступности будет размещаться в Интернете

"Теперь такие заявления будут сразу же, в момент обращения, вноситься в государственную автоматизированную систему правовой статистики. Она уже разработана, действует в тестовом режиме. У Генеральной прокуратуры будут все необходимые для такого учета полномочия. Данные будут размещаться в открытом интернет-доступе - с ограничениями, которые предусмотрены законом, естественно", - сказал премьер.

Фото: iStock
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Ни одно заявление не потеряется, а вышестоящие инстанции будут в курсе того, что в таком-то районе (даже самом отдаленном) поступил сигнал о преступлении. Как пояснили в минюсте, предлагается законодательно закрепить средство сбора и анализа первичной статистической информации: государственную автоматизированную систему правовой статистики.

"Законопроект закрепляет принципы функционирования Государственной автоматизированной системы правовой статистики. Инициатива делает данные более открытыми: информация будет размещаться в Интернете", поясняет адвокат Вячеслав Голенев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Генпрокуратура Правительство Минюст Законопроекты и комментарии
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