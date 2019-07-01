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01.07.2019 19:17
Рубрика: Власть

По долгу службы

Судебные приставы ответят рублем за свои ошибки
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
Правительство России одобрило законопроект, радикально повышающий статус службы судебных приставов.

Ведомство фактически становится полноценной силовой структурой, а работа в нем выделяется в отдельный вид государственной службы. В службе появятся офицерские звания: за долгами в будущем смогут приходить лейтенанты или даже майоры. Прав у работников ФССП окажется немногим меньше, чем у полицейских.

Повышаются требования и к судебным приставам. Условному майору долговой службы запретят иметь двойное гражданство. Сотрудников ведомства будут тестировать на наркотики, алкоголизм. Все приставы обязательно пройдут дактилоскопию: оставят следы своих пальцев рук в базах данных МВД. Если же из-за ошибки судебного пристава казна выплатит гражданину компенсации, то государство будет вправе предъявить офицеру регрессный иск. Проше говоря, капитан службы судебных приставов ответит рублем за промашку.

По расчетам разработчиков, средний оклад у судебных приставов вырастет до 58 тысяч рублей

"Сегодня Федеральная служба судебных приставов России отнесена к системе органов власти, в которых возможно прохождение только федеральной гражданской службы, при этом судебные приставы обладают полномочиями, в том числе свойственными правоохранительным органам. В связи с этим логична необходимость отнести службу в ФССП к государственной службе иного вида, - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Принятие законопроекта создаст новый вид службы - в органах принудительного исполнения. Служба судебных приставов получит особый статус, социальная защищенность служащих повысится, поскольку в этом отношении они, по сути, будут приравнены к сотрудникам силовых структур".

Фото: Колыбалов Аркадий/РГ
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По его словам, в результате, можно сказать, реформы, которая затронет почти 62 тысячи человек, денежное содержание судебных приставов будет увеличено, что особенно справедливо, учитывая ту огромную нагрузку, которая сейчас приходится на каждого из них.

"К тому же значительно изменится пенсионное обеспечение. У сотрудников ФССП оно будет таким же, как у военнослужащих. Появится возможность выходить на пенсию по выслуге через 20 лет службы или в возрасте 45 лет", - говорит Владимир Груздев.

По расчетам разработчиков проекта, средний оклад судебных приставов в 2020 году вырастет с 49,1 тысячи рублей до 58,1 тысячи рублей. На рост окладов в ведомстве казна дополнительно выделит в будущем году более 6,2 миллиарда рублей. Любопытно, что армейские офицеры запаса, устраивающиеся в службу судебных приставов, смогут получать звания на ранг выше: капитаны превратятся в майоров, если должность позволит.

До сих пор де-юре не было четкой ясности, кто же такой судебный пристав. Он уже не чиновник, так как простые чиновники не носят оружие, не имеют права применять физическую силу. Однако он не полицейский и тем более не военнослужащий. Теперь все меняется. Зарплата офицера ФССП будет состоять из окладов по должности и по званию. Также вводятся надбавки за выслугу лет, которые будут расти с годами. Правительство поручило доработать финансово-экономическое обоснование в части размера средств, необходимых для реализации законопроекта, с учетом планируемого числа сотрудников органов принудительного исполнения и соотношения уровня их денежного содержания с уровнем окладов сотрудников правоохранительных органов.

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