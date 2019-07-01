"Восставший из ада" станет телесериалом и получит ремейк

Один из краеугольных столпов жанра, обильная и то и дело угрюмо философствующая хоррор-франшиза "Восставший из ада" еще раз вернется на экраны, на этот раз - малые.

Как передает Deadline, продюсеры Рой Ли ("Оно") и Дэн Фара ("Первому игроку приготовиться") занялись подготовкой телевизионной адаптации задорных приключений сенобитов - договоренность с правообладателями уже достигнута.

В основу сценария сериала лягут "реалии" как полнометражных фильмов, так и первоисточника - книга The Hellbound Heart Клайва Баркера.

Отмечено, что создатели пока не определились, в каком ключе решат шоу: либо это будет "линейный" сериал, т.е. история, продолжающаяся из сезона в сезон, либо, как это сейчас повелось, - сериал-антология.

Также пока неизвестно, на какой площадке выйдет шоу - поиски подходящей платформы начнутся по факту. В данное время идет и поиск сценариста.

К слову, многострадальный ремейк самого первого и наиболее культового фильма серии, вышедшего в 1987-м, тоже по-прежнему никто не отменял: после череды мытарств проекта кресло его постановщика занял лауреат "Золотой Малины" Дэвид Гойер ("Тёмный рыцарь", "Человек из стали", "Бэтмен против Супермена", "Темный город", серия "Блэйд"). Там пока все без конкретных сроков и каста.