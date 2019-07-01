Федеральный закон от 27 июня 2019 г. N 152-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Принят Государственной Думой 19 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; 2015, N 1, ст. 51; N 29, ст. 4353; 2016, N 27, ст. 4298; 2018, N 1, ст. 88; N 53, ст. 8428; 2019, N 18, ст. 2195) следующие изменения:

1) статью 13 признать утратившей силу;

2) в части 9 статьи 37 слова "которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта," исключить;

3) в части 27 статьи 44 слова "принято решение" заменить словами "приняты решения";

4) в части 17 статьи 68 слова "общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги" заменить словами "сумму цен единиц товара, работы, услуги";

5) в пункте 1 части 1 статьи 73 цифры "11" заменить цифрами "12";

6) в пункте 2 части 2 статьи 82[2] цифры "11" заменить цифрами "12";

7) в части 2 статьи 98 слова ", определенных в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона" исключить;

8) в части 1 статьи 111[3]:

а) пункт 2 дополнить словами ", а в случае заключения специального инвестиционного контракта с производителем товара, включенным в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации", - семьсот пятьдесят миллионов рублей";

б) в подпункте "а" пункта 5 слова "данного календарного года;" заменить словами "данного календарного года. Установленное настоящим подпунктом ограничение не распространяется на случаи заключения специального инвестиционного контракта с производителем товара, включенным в реестр организаций, указанный в пункте 2 части 1 настоящей статьи;".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 2 - 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2019 года.

3. Пункты 1, 5 - 7 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин