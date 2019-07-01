Завтра Xiaomi покажет новый смартфон. Как он выглядит и сколько стоит

Во вторник, 2 июля, Xiaomi намерена провести очередную презентацию, на которой, как ожидается, будет показан смартфон, созданный в сотрудничестве с компанией Meitu. Последняя прославилась благодаря приложению для изменения внешности.

Не исключено, что наработки Meitu по обработке селфи будут активно задействованы в новых смартфонах, которые, по неофициальным данным, получат названия Xiaomi CC9 и CC9e. В создании устройств принимают участие самые молодые кадры, утверждают в компании.

Немного о внешности. Ее обещают сделать более яркой, чем у традиционных моделей. Одна из расцветок корпуса, например, будет бело-перламутровой.

Happy weekend! Our ID team continues to explore new design and style. The new Mi CC 9 has a special edition that features this beautiful gradient. How would you describe this color? #xiaomi #xiaomicc9 pic.twitter.com/WGSKeih0AX — Alvin Tse (@atytse) 29 июня 2019 г.

Одной из эксклюзивных функций Xiaomi CC9 может стать возможность менять день на ночь при съемке или редактировании фотографий.

See the difference? It's day and night. Xiaomi CC features some of Xiaomi's latest AI algorithms that allow you to go from day to night in just 1 click! #xiaomicc9 #xiaomi pic.twitter.com/VhJ6qpMWcm — Alvin Tse (@atytse) 29 июня 2019 г.

Другая "киллер-фича" новых смартфонов - Mimoji, анимированные эмозди, позволяющие создать своего аватара для использования в переписке.

Что касается характеристик, то они будут следующими. Согласно данным, появившимся в базе регулятора TENAA (на них ссылается Gizmochina), Xiaomi CC9 получит 6,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей, некий восьмиядерный процессор 2,2 ГГц, аккумулятор 3940 мАч.

Объем памяти смартфона составит 4/64 Гб, 6/128 Гб и 8/256 Гб. Аппарат будет работать на Android 9 и получит 32-мегапиксельную основную камеру и встроенный в экран дактилоскопический сканер. По данным источников, две старшие версии (6/128 Гб и 8/256 Гб) будут стоить в Китае 2599 и 3099 юаней (24000 и 28600 рублей соответственно).