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Завтра Xiaomi покажет новый смартфон. Как он выглядит и сколько стоит

01.07.2019,  
12:53
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Во вторник, 2 июля, Xiaomi намерена провести очередную презентацию, на которой, как ожидается, будет показан смартфон, созданный в сотрудничестве с компанией Meitu. Последняя прославилась благодаря приложению для изменения внешности.

Не исключено, что наработки Meitu по обработке селфи будут активно задействованы в новых смартфонах, которые, по неофициальным данным, получат названия Xiaomi CC9 и CC9e. В создании устройств принимают участие самые молодые кадры, утверждают в компании.

Немного о внешности. Ее обещают сделать более яркой, чем у традиционных моделей. Одна из расцветок корпуса, например, будет бело-перламутровой.

Одной из эксклюзивных функций Xiaomi CC9 может стать возможность менять день на ночь при съемке или редактировании фотографий.

Другая "киллер-фича" новых смартфонов - Mimoji, анимированные эмозди, позволяющие создать своего аватара для использования в переписке.

Что касается характеристик, то они будут следующими. Согласно данным, появившимся в базе регулятора TENAA (на них ссылается Gizmochina), Xiaomi CC9 получит 6,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей, некий восьмиядерный процессор 2,2 ГГц, аккумулятор 3940 мАч.

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Объем памяти смартфона составит 4/64 Гб, 6/128 Гб и 8/256 Гб. Аппарат будет работать на Android 9 и получит 32-мегапиксельную основную камеру и встроенный в экран дактилоскопический сканер. По данным источников, две старшие версии (6/128 Гб и 8/256 Гб) будут стоить в Китае 2599 и 3099 юаней (24000 и 28600 рублей соответственно).

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