"Аэрофлот" отменил часть рейсов в Прагу из-за действий властей Чехии

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила четыре рейса из Москвы в Прагу, которые должны были состояться второго июля. Данное решение перевозчик принял после аннулирования властями Чехии разрешений на выполнение полетов, несмотря на то что у компании есть необходимые возможности для обеспечения рейсов.

Пассажиры отмененных рейсов отправятся в столицу Чехии оставшимися рейсами, а также бортами других авиакомпаний, говорится на сайте "Аэрофлота". Желающим предложат оформить возврат перевозки без сборов или изменить маршрут.

Причину действий чешской стороны в "Аэрофлоте" не привели.