Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

- У всех учителей должен быть базовый оклад, равный МРОТ и одинаковый для всех регионов страны, - говорится в обращении. - Уже исходя из этого базового оклада должны будут начисляться дополнительные, компенсационные и стимулирующие выплаты к зарплате.

Депутат пояснил: сейчас в каждом регионе методика расчета базового оклада педагогов разная. Как правило, средства на зарплату учителям выделяются из местного бюджета. Например, в Курганской области базовая часть зарплаты (без учета стимулирующей) составляет в среднем от 8 до 11 тысяч рублей. Она зависит от стажа и квалификационной категории педагога. А в Самарской области учитель получает от 6595 до 8795 тыс. рублей, в республике Тыва - 5,6 тыс., в Ивановской области - 5065 руб. На Алтае - всего 3336 руб., это всего лишь 13 процентов от средней зарплаты в крае.

- Если минимальный размер оплаты труда в России сегодня 11 280 рублей, то почему базовый оклад учителя, например, на Алтае - чуть больше 3 тысяч рублей? Разве будет такой уровень оплаты за работу педагога нацеливать его на хороший результат? - говорит Борис Чернышов.

Напомним, ранее на парламентских слушаниях в Госдуме министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что российские учителя, по статистике, работают больше всех в мире - и все равно дефицит педагогов в школах составляет 11 процентов.

При этом зарплата у педагогов должна доходить до 100 процентов по региону. Однако эта норма выполняется далеко не везде из-за нехватки региональных финансов.

Министр Ольга Васильева призвала субъекты РФ соблюдать соотношение: 70 процентов зарплаты учителя должен составлять гарантированный оклад. И только 30 процентов - надбавки и стимулирующие выплаты. Однако во многих регионах ситуация совсем другая.

"Доходит до того, что гарантированная часть составляет 10%", - подчеркнула проблему Ольга Васильева.