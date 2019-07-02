Более половины россиян в отпуске будут работать

Больше половины россиян планируют в отпуске заниматься работой (56 процентов). Это выяснили специалисты сервиса по поиску работы и сотрудников Работа.ру в ходе опроса, в котором приняли участие более тысячи респондентов старше 18 лет и имеющих постоянную работу. Результаты есть в "РГ".

Как показало исследование, каждый четвертый его участник проведет свой летний отпуск на даче. Примерно столько же, 23 процента, поедут в путешествие по России, 17 процентов запланировали на лето отдых за границей. Четыре процента проведут время отдохнут в санаториях и пансионатах. Треть респондентов (31 процент) еще не определились с планами.

Среди тех, кто хочет поработать (56 процентов), 17 процентов будут проверять рабочие письма и общаться с коллегами во время отдыха; 16 процентов планируют работать в отпуске, и его оформление будет просто формальностью. 15 процентов вынуждены включаться в выполнение рабочих задач во время отпуска. Не хотят выпадать из рабочего процесса даже во время законного отдыха пять процентов респондентов. Три процента намерены доделать в отпуске некоторые рабочие дела.

Также опрос показал, что в каждой десятой компании начальство не одобряет уход сотрудников в отпуск. Каждый третий руководитель (36 процентов) относится к этому нейтрально.

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