Более половины россиян в отпуске будут работать

Новости

Толстовка принцессы Дианы уйдет с молотка 03:56
Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов 03:40
Взрыв на газопроводе произошел на севере Мексики 03:16
Крупное возгорание произошло на границе России и Латвии 03:02
Землетрясение на юге Польши привело к гибели трех горняков в шахте 02:35
В Москве таксист отравил клиента и снял с его карточки деньги 02:18
Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой 01:54
В Сирии провели первый после войны автосалон 01:36
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте 01:28
На Украине в результате взрыва ранено шестеро детей 00:54
СМИ: Турция купит у России военные самолеты вслед за комплексами С-400 00:41
Совбез ООН обсудит принятие на Украине закона о языке по запросу РФ 01.07.2019
РЖД проведет проверку из-за Maybach с Пугачевой на перроне 01.07.2019
Над Лондоном мужчина выпал из отсека шасси самолета 01.07.2019
Термокружка президента России стала хитом продаж в Китае 01.07.2019
Медведев прошел во второй круг Уимблдона 01.07.2019
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского 01.07.2019
Финские пограничники поймали пьяную россиянку на резиновой лодке 01.07.2019
Названы самые популярные города для любителей кораблей 01.07.2019
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником 01.07.2019
В поселке Ленсоветский введут в строй два "проблемных" дома 01.07.2019
"РГ" нашла автора письма, спрятанного в Крыму 35 лет назад 01.07.2019
В Вологодской области открылась выставка образов Николая Чудотворца 01.07.2019
Вологодская область сохранит уникальную ладью допетровской эпохи 01.07.2019
Дейзи Ридли уходит из "Звездных войн" 01.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
02.07.2019 04:00
Рубрика: Экономика

Более половины россиян в отпуске будут работать

Текст: Марина Гусенко
Больше половины россиян планируют в отпуске заниматься работой (56 процентов). Это выяснили специалисты сервиса по поиску работы и сотрудников Работа.ру в ходе опроса, в котором приняли участие более тысячи респондентов старше 18 лет и имеющих постоянную работу. Результаты есть в "РГ".
Фото: Алексей Ничукин / РИА Новости Фото: Алексей Ничукин / РИА Новости
Фото: Алексей Ничукин / РИА Новости

Как показало исследование, каждый четвертый его участник проведет свой летний отпуск на даче. Примерно столько же, 23 процента, поедут в путешествие по России, 17 процентов запланировали на лето отдых за границей. Четыре процента проведут время отдохнут в санаториях и пансионатах. Треть респондентов (31 процент) еще не определились с планами.

Фото: Pixabay
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Среди тех, кто хочет поработать (56 процентов), 17 процентов будут проверять рабочие письма и общаться с коллегами во время отдыха; 16 процентов планируют работать в отпуске, и его оформление будет просто формальностью. 15 процентов вынуждены включаться в выполнение рабочих задач во время отпуска. Не хотят выпадать из рабочего процесса даже во время законного отдыха пять процентов респондентов. Три процента намерены доделать в отпуске некоторые рабочие дела.

Также опрос показал, что в каждой десятой компании начальство не одобряет уход сотрудников в отпуск. Каждый третий руководитель (36 процентов) относится к этому нейтрально.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Заявления на отпуск разрешат подавать в электронном виде
Экономика Работа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД: Напавший на пост в Чечне бандит успел бросить гранату
В Кремле оценили шансы встречи Путина и Зеленского
Появилось видео ракетной атаки на Дамаск
Рябков: Будущее отношений РФ и США во многом зависит от Вашингтона
В России изменили условия по микрокредитам