Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Жительница Великобритании не смогла добраться из точки А (испанская Малага) в точку Б (Лондон) из-за своего внешнего вида.
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера. Слишком откровенный наряд смутил экипаж лайнера компании EasyJet. И пассажирку попросили покинуть салон.
Представитель перевозчика сообщил, что британку выгнали из самолета не из-за одежды. Когда стюардесса попросила Осборн надеть что-либо поверх блузки, женщина в ответ начала грубить. Это и стало поводом для кардинальных мер.
В итоге Осборн пришлось ночевать в аэропорту, а утром покупать билет на другой рейс.
A WOMAN was booted off an easyJet flight — because her outfit was too low-cut.— Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) 29 июня 2019 г.
Stunned mum-of-two Harriet Osborne, 31, was told...https://t.co/XAGEBKNyPE pic.twitter.com/vqlPaGLMPg