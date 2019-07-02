Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Жительница Великобритании не смогла добраться из точки А (испанская Малага) в точку Б (Лондон) из-за своего внешнего вида.

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера. Слишком откровенный наряд смутил экипаж лайнера компании EasyJet. И пассажирку попросили покинуть салон.

Представитель перевозчика сообщил, что британку выгнали из самолета не из-за одежды. Когда стюардесса попросила Осборн надеть что-либо поверх блузки, женщина в ответ начала грубить. Это и стало поводом для кардинальных мер.

В итоге Осборн пришлось ночевать в аэропорту, а утром покупать билет на другой рейс.