Чем покорили участников Европейских игр белорусские волонтеры

Без мотивации любая идея становится маловыразительной, склонны утверждать социологи. Спорить с этим утверждением - занятие бессмысленное, особенно когда среди аргументов вам предъявляют результаты труда тысячной армии волонтеров, которые и на прошедших в Минске II Европейских играх доказали свою исключительную востребованность.

Не случайно президент РБ Александр Лукашенко уже поручил правительству создать банк данных волонтерского движения, чтобы использовать его в будущем "для развития страны". Он высоко оценил помощь и поддержку белорусских добровольцев, которые на протяжении континентальных игр помогали атлетам, туристам и обыкновенным гражданам страны. "Мы не можем потерять восемь тысяч человек, которые два года готовились к этому событию. Спасибо вам огромное!", - цитируют новостные сайты слова президента.

Но одним "спасибо" (даже от главы государства) отметить заслуги молодежи, преданной идеалам человечности и гуманизма, в белорусской столице решили не обходиться. Чествование волонтеров II Европейских игр состоялось 2 июля в парке "Дримленд" в белорусской столице, информирует БЕЛТА.

Послесловие в спортивному триумфу собрало около восьми тысяч девушек и юношей. Самым активным из них были вручены благодарности главы администрации президента и премьер-министра страны. Кроме того, два десятка добровольцев, принимавших участие в эстафете "Пламя мира", отмечены наградами Министерства образования, а 17 лучшим волонтерам по функциональным направлениям вручены награды фонда "Дирекция II Европейских игр".

Что, прежде всего, подкупает участников международных соревнований? Конечно, радушие, гостеприимство, находчивость и безмерное чувство юмора хозяев. И у каждого из добровольцев этих качеств, судя по отзывам, было с избытком. "Наши волонтеры - это та душа, то звено, которое смогло продемонстрировать культуру, обычаи и настроение белорусов. При этом они еще успевали и пережевать за спортсменов на спортивных объектах", - с восхищением констатировал сегодня министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. От имени отраслевого министерства, от спортсменов, от всей спортивной индустрии он выразил своим незаменимым помощникам слова искренней благодарности.

То, что волонтеры со своей задачей справились, в республике никто не сомневается. "Главное, чтобы те традиции, которые благодаря Европейским играм приобрели в стране новое звучание, продолжались и дальше. И чтобы мы смогли использовать потенциал этих молодых людей для новых масштабных мероприятий, которые будут проходить в стране", - сказал министр образования РБ Игорь Карпенко.

Еще накануне спортивных баталий местная пресса делала свои прогнозы относительно итогов II Европейских игр. Кто-то с повышенной долей оптимизма, а кто-то и с толикой недоверия. Но ведь миру давно известно, что пессимист - это хорошо информированный оптимист, а оптимист, наоборот, - хорошо инструктированный пессимист.

Вот и коммерческие итоги подтверждают, что в выигрыше оказались белорусские оптимисты. Только розничный товарооборот в спортивных аренах, фан-зонах и зонах гостеприимства за время проведения состязаний в конце июня составил почти полтора миллиона долларов, сообщили агентству власти столицы.

Успели финансисты подсчитать и сколько литров кваса и пива выпили болельщики за период проведения игр. Только для обслуживания гостей международного форума за десять дней пункты питания, организованные национальным партнером (пивоваренным заводом), работали в трех фан-зонах, зонах гостеприимства, а также на 15 спортивных объектах. В них за время форума было реализовано 177,5 тысячи литров пива и 45,6 тысячи литров кваса. Кроме того, болельщики отведали около 30 тонн белорусских драников, свыше 23 тонн шашлыка, 36 тонн колбасок и куриных крылышек гриль.