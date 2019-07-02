Диетолог назвал минимальную порцию мультизернового хлеба для здоровья

Мультизерновой хлеб считается намного полезней для организма человека, чем обычный. Поэтому врачи-диетологи назвали минимальную суточную порцию цельнозернового хлеба, которая благотворно скажется на организме человека.

- Обычный хлеб и даже черный, который считается диетическим, изготавливается из муки высшего сорта. Из него при этом удаляют полезные витамины и даже клетчатку, - заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог Центра эстетической косметологии Елена Соломатина.

Кроме того, обычный хлеб несет для организма много калорий, что способствует увеличению сахара в крови и набору излишних килограммов.

В свою очередь, мультизерновой хлеб насыщен витаминами, что дает чувство насыщения при еде и человек, как правило, съедает меньше основного блюда. В итоге, врачи советуют употреблять четыре куска мультизернового хлеба в течение дня.

Кстати

Следует помнить, что поскольку мультизерновой хлеб позиционируют как продукт для здорового питания, к нему установлены требования по содержанию соли (не более одного процента), пищевых волокон (не менее шести процентов), массовой доле зерновых продуктов (не менее пяти процентов), фосфора (не более 135 мг/100 г).