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02.07.2019 20:40
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Видео: Онлайн-трансляция полного солнечного затмения

Текст: Оксана Грибанова

Специалисты NASA в рамках сотрудничества с Исследовательским центром в Сан-Франциско в прямом эфире покажут полное затмение Солнца, которое стартует в 22:23 по Москве, сообщается на сайте космического ведомства США.

Начало трансляции запланировано на 15:00 по восточному времени. Явление можно наблюдать на официальном канале NASA на YouTube.

Фото: iStock
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Напомним, согласно данным специалистов Московского планетария, затмение продлится 4 минуты 33 секунды. Лучше всего его будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

Специалисты отметили важность события с точки зрения изучения "поведения" Солнца во время полного затмения.

- Это поможет ученым понять характер солнечного излучения, которое управляет космической погодой Земли и может повлиять на здоровье астронавтов в космосе и функциональность материалов, которые используются для создания космических кораблей, - отметили в NASA.

Следующее после 2 июля солнечное затмение (не полное, кольцеобразное) произойдет 26 декабря. Его можно будет наблюдать с территории России. Как и ближайшее лунное затмение, которое случится уже 17 июля.

Общество Космос Общество Наука РГ-Видео Солнечные и лунные затмения
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