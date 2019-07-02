Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, вводящую значительные новации в работу нотариусов.

Граждане получат возможность получать некоторые нотариальные услуги в удаленном доступе. В частности, в режиме онлайн можно будет зафиксировать факты интернет-троллинга. Нотариус подготовит для суда необходимые документы, что некая публикация действительно была размещена в Сети. Если автор потом удалит неприличные выражения, он не сможет сделать вид, что ничего не было.

"Инициатива создает высокотехнологичные инструменты, упрощающие совершение некоторых нотариальных действий, - пояснил член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Это коснется тех случаев, когда нет необходимости проверять волеизъявление сторон и у гражданина или представителя юридического лица нет необходимости идти к нотариусу.

Например, по его словам, при фиксации доказательств, в том числе информации, размещенной в интернете, не производится уведомление сторон, имеющих отношение к данной информации, не проверяется, есть ли необходимость у заявителя в оформлении доказательств.

Без явки к нотариусу смогут совершаться такие нотариальные действия, которые не требуют личного общения с гражданином

"То есть достаточно самого факта обращения за подобной нотариальной услугой", - говорит Владимир Груздев.

Такая юридическая фиксация называется обеспечением доказательств. По данным Федеральной нотариальной палаты, ежегодно число обращений к нотариусу за такой услугой растет в среднем на 15-20 процентов.

Нотариально удостоверенный протокол осмотра интернет-страницы с такой информацией обладает повышенной доказательственной силой, как и любой другой нотариальный акт. Таким образом, у пострадавшего появляется реальный шанс компенсировать понесенный ущерб и моральный вред.

Еще одна новация - дистанционные нотариальные действия. Несколько нотариусов из разных регионов смогут связываться и помогать гражданам дистанционно оформлять сделки, например, при продаже квартиры. Продавец может находиться в Москве, а покупатель в Красноярске.

Каждый придет к нотариусу в своем регионе, и житель Красноярска, никуда не уезжая, станет полноправным владельцем столичной недвижимости.

"Такие новеллы позволяют раскрыть позитивный потенциал цифровых технологий в жизни общества, сделать новые форматы гражданского оборота не только удобными, но и защищенными с помощью нотариуса, - сказал президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик.