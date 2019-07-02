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02.07.2019 19:03
Рубрика: Власть

Народ и его слуги

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
Российская газета - Федеральный выпуск № 142(7900)
До парламентских выборов на Украине три недели, но ощущение нереальности происходящего не покидает. Старая власть еще представлена правительством, новая - президентом, а вокруг этого клубится не вполне внятная активность. Мантры прежнего периода робко перемежаются симптомами нового. Мантры сильнее, симптомы, пожалуй, показательней. До осени делать какие-либо выводы не представляется целесообразным. На Украине формируется иная политическая реальность. Какая - непонятно.

Судя по опросам, партия "Слуга народа" будет иметь крупнейшую фракцию в Верховной раде. Однако, во-первых, саму эту партию собирают с бору по сосенке, так что говорить о единстве рядов будет сложно. Во-вторых, абсолютного большинства у сторонников Зеленского не образуется, им придется вступать в коалицию с кем-то еще, тут и развернется присущий украинской политике бесконечный торг. Как минимум часть его потенциальных участников в такой деятельности съели просто стаи собак, так что зеленским технократам придется нелегко. Тем не менее попытаемся отвлечься от происходящего и понять рамки, в которых предстоит с осени действовать уже новой власти - любой.

Фото: EPA
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Первая "красная линия", как ни пафосно звучит, - воля народа. Выражена она на выборах - президентских, а, вероятно, и парламентских - весьма внятно. Агрессивно-прозападная линия местечкового замеса, которую олицетворял президент Порошенко и реализовывал в меру своих умственных талантов, избирателем отвергнута. Обольщаться и считать это проявлением пророссийских настроений не стоит, но от бессмысленной конфронтации в духе прежней администрации население устало. И украинским политикам придется это учитывать - кому-то искренне, кому-то переобуваясь на лету.

Второе объективное обстоятельство - быстро меняющийся внешний контур. Крик души президента Франции Макрона после 20 часов беспрерывных и бесплодных переговоров на саммите ЕС: если мы в этом составе ни о чем не можем договориться, о каком расширении нам некоторые говорят? Ни за что! Евросоюз, который служил мощным магнитом и приводным ремнем украинских событий, глубоко и надолго погружается во внутренние дела, ему ни до чего другого. Соответственно, ресурсы и энергия, которые Евросоюз готов инвестировать в украинский вопрос, несомненно, заметно сократятся.

С Соединенными Штатами ситуация иная, те силы, которых интересует украинская тема (а это не высший уровень государственного руководства) остаются на месте. Но на фоне происходящего на большой арене (Китай, Иран, выборы в Америке) Украина не попадет в число приоритетов. Вашингтон скорее заинтересован в том, чтобы сохранять Киев в качестве инструмента воздействия на региональную обстановку, что совсем не обязательно предусматривает ее разрядку и улучшение.

Внимательный наблюдатель за украинскими политическими буднями заметит небольшие, но неслучайные изменения в риторике

Третье обстоятельство - экономика, а если говорить точнее, то бизнес-интересы ряда влиятельных групп. Феномен российско-украинских отношений, который наглядно проявился именно в последние годы, - связи намного прочнее и глубже, чем казалось. Время после Евромайдана - период осознанного и целенаправленного разрыва экономической зависимости, как правило, себе в убыток. С украинской стороны это был политический выбор, с российской - реакция на него и признание необратимости ситуации, в которой полагаться на Украину как на партнера больше нельзя. Многое "достигнуто" в этой сфере, но товарооборот растет. Экономика в соответствии с непопулярными ныне либеральными постулатами пробивается через политический асфальт.

Помимо объективных причин, есть и субъективные. В благополучные времена многие украинские финансово-промышленные группы делали большие деньги на деловых связях с Россией. Потрясения после 2014 года сильно ударили по их интересам, в условиях острого военно-политического конфликта пытаться продавить свой гешефт было невозможно. Однако изменение настроений общества (см. первый пункт) позволяют начать поиск путей назад. Газовые эмиссары от "Оппозиционной платформы" - лишь первые ласточки. Ну а внутри эти пернатые будут подталкивать к урегулированию.

Фото: REUTERS
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Внимательный наблюдатель за украинскими политическими буднями заметит небольшие, но неслучайные изменения в риторике - по Донбассу, русскому языку, внешней политике. Зеленский и ряд его близких соратников, с одной стороны, вполне типичные представители русскоязычной Украины, которой претил украинизаторский задор комиссаров майдана. С другой - сформировавшийся дискурс резко изменить нереально, тем более что Зеленский и технократы, на которых он хочет опереться, собирается менять атмосферу через ее, если так можно сказать, прагматизацию, а не через предложение другой идеологической оболочки.

Что в этой ситуации делать России? Первое - не ждать срочных перемен, они исключены, особенно с учетом степени политико-экономической зависимости Украины от внешних сил. Второе - не суетиться в принципе, не считать отсутствие перемен фатальным, а их наличие - переломом. Третье - сделать акцент на гуманитарных жестах. Выдача пленных или освобождение моряков, чего не исключил президент России, - действия выигрышные на перспективу. Четвертое и главное - попытаться понять для себя самих, какая Украина выгодна России, например, через пять лет, когда оба президента будут заканчивать каденции. И что можно сделать, чтобы приблизиться к желаемому образу.

Власть Позиция В мире экс-СССР Украина Колонка Федора Лукьянова Политический кризис на Украине
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