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02.07.2019 22:52
Рубрика: Культура

Перемена участи

ГЦСИ присоединяется к ГМИИ им. А.С. Пушкина
Текст: Жанна Васильева
Российская газета - Столичный выпуск № 142(7900)
Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) перейдет в ведение ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Марина Лошак: Объединив усилия музея и ГЦСИ, мы расширим возможности каждой институции. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Марина Лошак: Объединив усилия музея и ГЦСИ, мы расширим возможности каждой институции. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Марина Лошак: Объединив усилия музея и ГЦСИ, мы расширим возможности каждой институции. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Об этом сообщил на совещании в министерстве культуры Владимир Мединский. До конца года все организационно-технические вопросы должны быть решены. Таким образом ГЦСИ выводится из состава Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО".

На вопросы о том, что ждет ГЦСИ при объединении с ГМИИ им. А.С. Пушкина, ответила "РГ" Марина Лошак.

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Насколько сложным для вас как директора ГМИИ им. А.С. Пушкина было решение согласиться на объединение ГЦСИ и ГМИИ им. А.С. Пушкина?

Марина Лошак: Конечно, все это непросто. Но это история не только про огромные нагрузки, но и про будущее, про то, как создавать его основу сейчас.

И это та задача, которая стояла перед музеем всегда. Миссии музея как просветительского, демократического, образовательного проекта, устремленного в будущее, была заложена его создателем профессором Иваном Владимировичем Цветаевым. Стремление к улучшению мира, утверждению гуманистических ценностей, желание быть свободными и честными в своих размышлениях - это часть ментальности Пушкинского. Мне кажется, что это те ценности, которые близки и людям, создававшим Государственный центр современного искусства в России и работающим в нем сейчас. Я убеждена, что главное сокровище этой институции - это люди, единомышленники, с которыми интересно работать.

Объединив усилия нашего музея и ГЦСИ, мы сможем расширить, обогатить возможности каждой институции, способствовать совместной работе государства, гражданского общества, простых людей.

Многих волновала судьба таких крупных проектов ГЦСИ, как Уральская биеннале, премия "Инновация"...

Марина Лошак: Они все будут продолжены. Это база для дальнейшей работы и развития.

ГЦСИ войдет в ГМИИ им. А.С. Пушкина в качестве отдельного подразделения?

Марина Лошак: Это будет большое подразделение регионального развития. Будем выстраивать жизнеспособную систему.

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ГЦСИ сделал очень качественную реконструкцию здания Арсенала в Нижнем Новгороде. Что касается зданий остальных филиалов, то после "слияния" ГЦСИ с "РОСИЗО" в 2016 некоторые из центров оказались в тяжелом состоянии. Например, здание Самарской фабрики-кухни, для реконструкции переданное Средневолжскому филиалу ГЦСИ в 2013 году, было у него отобрано. Ситуация необратима?

Марина Лошак: В Самаре произошло то, что произошло. Была инициатива депутата, поддержанная горожанами. Отдали здание, потому что там ничего не было сделано.

Как планируется использовать е здание ГЦСИ в Москве?

Марина Лошак: Будем это обсуждать. Я уверена, что московский офис целиком должен работать на регионы. Все его возможности должны быть нацелены на это.

Коллекция ГЦСИ...

Марина Лошак: ....переходит к нам. И коллекция, и медиатека, и библиотека...

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