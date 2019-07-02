Новости

Центробанк завершит санацию банка "ФК Открытие" 22:16
Шарапова заявила, что не собирается завершать карьеру 21:49
В Барселоне ограбили членов королевской семьи Катара 21:32
Пропавшую швейцарскую футболистку нашли мертвой 21:31
Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые посты в Европе 21:18
Голикова: Россия катастрофически теряет население 21:08
Диетолог назвал минимальную порцию мультизернового хлеба для здоровья 20:59
Стороны конфликта на Украине продолжат обсуждать "хлебное перемирие" 20:56
При создании Федерального регистра костного мозга учтут петербургский опыт 20:42
NASA запустило онлайн-трансляцию полного солнечного затмения 20:40
В Москву придет осенняя погода 20:36
Hyundai провела рестайлинг кроссовера Creta 20:11
Оппозиция идет на выборы в Мосгордуму с рейтингом в 6% 20:00
Российский миллиардер арендовал "Форт Боярд" для празднования юбилея 19:58
Нашли красители: Ученые исследовали найденную в Крыму терракотовую голову 19:48
В 2020 году в Заполярье начнут строить сооружения для газовых проектов 19:36
Мария Грация Кьюри получила орден Почетного легиона 19:14
АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих 19:10
Путин проведет встречу с Шойгу 19:09
Андрей Чибис выразил соболезнования в связи с гибелью подводников 19:02
Названа причина массового ДТП на Кутузовском проспекте 18:57
СКР возбудил дело по факту обстрела журналистов в Донбассе 18:44
Лукашенко: Будущее Беларуси - в национальном единстве 18:37
Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии 18:36
Президент поручил облегчить получение российского гражданства украинцами 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
02.07.2019 21:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Текст: Евгений Гайва

За четыре месяца 2019 года естественная убыль населения составила 149 тысячи человек, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа "Западный".

Росстат назвал регион с самой высокой смертностью

"Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысячи человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", - цитирует ТАСС вице-премьера.

Так что восстановление естественного прироста населения и увеличение продолжительности жизни являются ключевыми национальными целями, отметила она.

Как пояснила Татьяна Голикова, многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от таких внешних причин, как ДТП. Но в какой-то момент скрывать действительность стало невозможно.

После того, как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать ситуацию со смертностью, начался рост показателей. В итоге за первые четыре месяца этого года ряд регионов показали рост смертности в десятки процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее они показывали динамику всего в несколько процентов.

Вице-премьер подчеркнула, что федеральные медицинские организации должны принимать активное участие в анализе ситуации.

Общество Соцсфера Демография Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия заплатила взнос в Совет Европы
Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в Чехии
ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Роскосмос показал на снимках масштабы наводнения в Иркутской области
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение