Голикова: Россия катастрофически теряет население

За четыре месяца 2019 года естественная убыль населения составила 149 тысячи человек, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа "Западный".

"Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысячи человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", - цитирует ТАСС вице-премьера.

Так что восстановление естественного прироста населения и увеличение продолжительности жизни являются ключевыми национальными целями, отметила она.

Как пояснила Татьяна Голикова, многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от таких внешних причин, как ДТП. Но в какой-то момент скрывать действительность стало невозможно.

После того, как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать ситуацию со смертностью, начался рост показателей. В итоге за первые четыре месяца этого года ряд регионов показали рост смертности в десятки процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее они показывали динамику всего в несколько процентов.

Вице-премьер подчеркнула, что федеральные медицинские организации должны принимать активное участие в анализе ситуации.