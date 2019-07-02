Huawei пытается свести на нет использование комплектующих из США

По словам основателя компании Жэнь Чжэнфэя, только в нынешнем году корпорация набрала дополнительно 6 тысяч специалистов, занимающихся НИОКР. Одна из основных директив их работы - исключить американские комплектующие из производственных цепочек, "чтобы жизнеспособности Huawei ничего не грозило".

До сих пор примерно треть комплектующих для Huawei производилась американскими компаниями. Запрет Дональда Трампа на поставки комплектующих для Huawei нанесло заметный удар по корпорации, которая оценила размер потенциальных экономических потерь в 30 миллиардов долларов. Именно поэтому компания приняла решение ускорить разработку собственных компонентов и расширить список неамериканских партнеров. Например, американские карты памяти можно будет заменить японскими или южнокорейскими. Что касается микропроцессоров, то Huawei уже разрабатывает собственные, кроме того, на материковом Китае микропроцессоры для кампании готовы поставлять еще как минимум четыре отечественных производителя. К следующей весне Huawei представит собственную операционную систему для смартфонов "Хунмэн".

Напомним, что 29 июня по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Дональд Трамп объявил о снятии ограничений на поставки для Huawei. Однако доверие к американским поставщикам уже подорвано, и китайская корпорация встала на путь независимого от Америки развития, уверены наблюдатели.