Иран превысил разрешенный порог урана в рамках ядерной сделки

Иран превысил пороговое значение по запасам обогащенного урана, разрешенное в рамках ядерной сделки 2015 года. Так, по сообщению информационного агентства Fars, ссылающегося на неназванный "информированный источник", запасы обогащенного урана в Иране превысили лимит в 300 килограммов.

В свою очередь иранское информационное агентство ISNA сообщает, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф подтвердил нарушение параметров ядерного соглашения 2015 года. "Предварительное объявление о превышении лимита ясно дает понять, что мы будем делать дальше", - цитирует Зарифа ISNA.

По данным Reuters, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Тегеран действительно нарушил международное соглашение по иранской ядерной программе. Соответствующий отчет МАГАТЭ будет опубликован в ближайшее время.

Как утверждают ученые, обогащение урана до низкого уровня в 3,6% может позволить Ирану накопить достаточно сырья для создания ядерной бомбы.