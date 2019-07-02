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02.07.2019 18:34
Рубрика: Происшествия

Билет в один конец

Из Черногории привезли бывшего главу банка "Тройка"
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 142(7900)
Черногория выдала России бывшего главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате. Интерпол отчитался: экс-банкир Сергей Ильин доставлен на территорию РФ.

В Генеральной прокуратуре уточнили: бывший председатель правления банка "Тройка" Сергей Ильин экстрадирован в Россию для привлечения к ответственности по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ - "Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".

По версии следствия, в 2009 году Ильин "в составе организованной группы" одобрил выдачу кредитов неким фиктивным конторам. В итоге из банка уплыли безвозвратно 52,5 миллиона рублей. Ильин с соучастниками изготовили комплекты подложных документов на получение в банке кредитов фиктивными организациями и передали их сотрудникам кредитного отдела банка.

Когда ситуацией с исчезновением таких денег заинтересовались правоохранители, Ильин скрылся от следствия в благополучной Европе. В итоге, по просьбе следствия, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Экс-банкира объявили в международный розыск.

Осенью прошлого года Сергея Ильина задержали в Черногории.

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После соблюдения всех положенных процедур его решили вернуть на родину, что и было сделано на днях. Ильина доставили в Россию в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России.

Казалось бы, еще недавно банк "Тройка" был на слуху. Это кредитно-финансовое учреждение было зарегистрировано в 1992 году. Сергей Ильинн, вместе с женой и сыном владел контрольным пакетом акций банка. Прожил банк недолго и в 2010 году лишился лицензии. Осенью 2015-го было объявлено о ликвидации банка "Тройка".

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