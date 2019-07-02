Из Грузии до конца июля забронировано более пяти тысяч авиабилетов

Более 5200 авиабилетов забронировано на рейсы российских авиакомпаний из Грузии с 7 числа до конца июля, сообщил ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации. В самом ведомстве официально подтверждать эту информацию не стали.

Ранее, 21 июня президент Владимир Путин подписал указ о введении запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля.

Такое решение было принято после уличных протестов, которые начались в грузинской столице 20 июня после инцидента в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

По оценкам экспертов, потеря российских туристов обойдется грузинской экономике в 200-300 миллионов долларов. 25 июня курс грузинского лари упал до своего исторического минимума - до 2,8333 лари за доллар.