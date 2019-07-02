Изменены критерии отбора клиник, осваивающих новые способы лечения

Правительство утвердило предложенные Минздравом России изменения в критерии отбора медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. Документ опубликован на портале правовой информации.

Цель изменения существующего порядка - ускорить разработку и широкое распространение новых, высоко эффективных технологий и методов на всех этапах медицинской помощи - от профилактики и диагностики до лечения и последующей реабилитации.

Главный момент: вновь созданные высокотехнологичные медицинские центры получат своеобразную временную "фору". Для того, чтобы иметь право внедрять разработанные инновации в медицинскую практику, они так же, как и уже действующие медицинские организации, должны будут вести научные разработки и делиться опытом (проводить дополнительные программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации), обеспечить публикации в российских и зарубежных специализированных научных изданиях и добиться их цитируемости, взаимодействовать с зарубежными клиниками. Но при этом на выполнение всех этих условий вновь создаваемым медцентрам будет отведен определенный срок - от двух до пяти лет.

"В целях обеспечения доступности для населения медицинской помощи на самом высоком, мировом уровне, в системе здравоохранения создаются новые медицинские учреждения, оснащенные по последнему слову техники, - пояснили "Российской газете" в Минздраве. - Их потенциал позволяет применять инновационные методы диагностики, лечения, реабилитации пациентов. Это, по сути, выводит российскую медицину на новый уровень, позволяя достигать ранее невозможных результатов. Эти передовые технологии, в том числе, локализованные в новых медицинских центрах, требуют быстрой и качественной оценки с точки зрения их клинико-экономической эффективности - чтобы в дальнейшем включить эти вновь разработанные способы и виды медицинской помощи в программу государственных гарантий".

Опубликованный документ, подчеркивают в Минздраве, направлен на создание дополнительных возможностей использования высокотехнологичных ресурсов федеральных медцентров в рамках клинической апробации. По сути, изменения в критериях отбора клиник устраняют существовавшую до сих пор невозможность участия вновь созданных медорганизаций в реализации протоколов клинической апробации, поскольку по существующим правилам на выполнение всех условий у вновь создаваемых клиник уходило несколько лет.