Как новые технологии меняют общение священника и паствы

Колокола церкви городка Краснослободска под Пензой раскачивает и заставляет звонить GSM-модуль, встроенный в мобильный телефон. Набрал комбинацию цифр и благовест пошел по всему району. Колокольню подключили к электронике в 2011-м, когда в соседнем Ульяновске в соцсети "ВКонтакте" возникла страница "Батюшка-онлайн", позволившая священникам благовестить на весь интернет.

Сколько растет борода?

Преподавателю Ульяновского государственного технического университета Надежде Земсковой 8 лет назад пришла в голову идея собрать священников, знакомых с интернетом, или уже имевших группы в соцсетях, в единый ресурс. Чтобы пользователи знали: есть место, куда они могут всегда зайти за советом, духовным или житейским.

Интерес к проекту вышел взрывным. Вопросов в чатах, мессенджерах, прямых эфирах были тысячи, нелепые и жизненно важные, вероучительные и из семейной жизни. Как знакомиться с девушкой. Креститься ли еще раз, если 10 лет после крещения не заходил в храм. Кормить ли младенцев в день причастия. Долго ли растить такую бороду, как у вас, батюшка? Писали и выходили в эфир люди, стесняющиеся спросить очно, не знающие, что говорить на исповеди, не имеющие времени (или желания) прийти в храм, просто любопытные.

Проект прирастал сотнями подписчиков и тысячами посетителей в день. Сейчас у "Батюшки-онлайн" порядка 100 тысяч подписчиков только в "Вконтакте", в два раза больше - в Instagram, страницы проекта есть в Facebook, "Одноклассниках", YouTube, Periscope, Twitter.

Церковные златоусты, поначалу скептически относившиеся к интернету, увидели в проекте главное: тут можно проповедовать не нескольким десяткам человек в своем поселковом храме, а сразу тысячам подключающихся к прямым эфирам по всей России и не только - и взялись обучаться компьютерной грамоте. Проект начали 50 батюшек, сегодня их в 3 раза больше - с Сахалина, из Крыма, из Мельбурна, Нью-Йорка, Монреаля, Минска, батюшек-врачей, учителей, ученых, рэперов. Есть даже пауэрлифтер - настоятель Успенского храма села Червоноармейское Одесской области отец Виктор Кочмарь.

Ответы на вопросы можно получить круглосуточно: когда московские отцы ложатся спать, у сахалинских уже утро и они на связи. У каждого удобный ему график выхода в онлайн, составленный админами сети, своя любимая соцсеть. Игумену Луке, настоятелю Пронского монастыря Рязанской епархии, ближе "Одноклассники" - там народ постарше, отцу Павлу Островскому из Красногорска - Periscope, позволяющий с помощью камеры телефона вести прямую трансляцию на большую аудиторию. А еще Instagram, где число подписчиков за год выросло с 6 до 110 тысяч, и половине из них - меньше 30.

Batushka отвечает

Отцу Александру Кухте - 26. Длинный, худой, с хипстерской бородкой, похож на аспиранта престижного вуза, только в черном подряснике и с крестом на груди. Он служит в храме Димитрия Ростовского в Михановичах под Минском. Отец Александр вел свою "ветку" на "Батюшка-онлайн", а сегодня - видеоблог на YouTube "Batushka ответит". Это лучший видеоблог православного рунета, победивший в конкурсе ресурсов Церкви в социальных медиа на VIII фестивале "Вера и слово".

В роликах за спиной "аспиранта" то школьная доска, то стильная кирпичная стена. "Аспирант" говорит внятно, активно жестикулируя, разыгрывая мизансцены. Крутит спиннер, рассказывая о бесконечной эволюции, устало постукивая дымящимся вейпом о стол, внимает анимированному атеисту, рисует мелом мулл и лам, карабкающихся вверх к якобы единому богу.

Вот уже 3 года выпускник лицея БГУ и магистратуры при Минской духовной академии в своем видеоблоге выкладывает 5-6-минутные сюжеты о том, как понимать православную веру и ее подходы к жизни. Сюжетов за это время вышло больше 70.

- Сейчас чуть ли не каждый молодой человек, который считает, что хоть в чем-то разбирается, тут же делает об этом блог на YouTube. Я сам такой же, из поколения, которое выросло вместе с YouTube. И не строю из себя старца, а говорю на языке, который соответствует моему возрасту и понятен большинству пользователей.

Первая страница видеоблога минского священника. Фото: youtube.com

Из вопросов, ответам на которые посвящены ролики отца Александра, - церковь и прививки ("прививая себя - мы защищаем других, а это воплощение заповеди о любви к ближнему"), татуировки ("наши тела это храмы, а размалевывать храмы - это, по-моему, не cool"), почему мы рабы Божии ("в церковно-славянском языке раб - это соработник), что такое церковная свеча ("это церковный мерч, символ участия в жизни храма"). Больше всего просмотров собрали видео "Про "Матильду" (76 тысяч) и "Церковь и эволюция" (63 тысячи).

Тексты на 5-6 минут он пишет 3-4 дня, потом редактура и экспертиза: сценарий только что отснятого ролика про ВИЧ-диссидентов (тех, кто отрицает, что вирус иммунодефицита человека - причина ВИЧ-инфекции) читали врач, ученый-генетик, преподаватель филфака. Сценарий проигрывается перед камерой (оборудовать домашнюю студию помогли "донаты" - пожертвования пользователей) несколько раз и по-разному, чтобы было из чего "нарезать" стендап. На "натуру" отец Александр выезжает с оператором, монтирует все сам.

"Годнота видос!" - оценивают работу батюшки подписчики (их сегодня 26 тысяч). "Нескучно, качественно, понятно". "Спасибо, теперь все встало на места". А вот явно новый зритель, комментарий под видео о свечах: "Мне нравится ваша доступная инфа. А вам можно послать донат через Сбер?"

Развиртуализировать

"Батюшка онлайн" не так давно запустил сервис "Матушки онлайн", объединивший десятки жен священников со всего мира, уже через пару часов после анонса странички на нее подписались тысячи пользовательниц. А до этого взялся проводить офлайн-встречи по всей стране: у отцов в онлайне скапливаются сотни неотвеченных вопросов, и их теперь можно задавать очно, если прорвешься в зал. Там же можно и пообщаться со священником.

- Развиртуализировать человека, вывести его из онлайн-церкви в реальную, а до этого в реальную жизнь, на улицу, к жене и друзьям - вот цель моей работы в соцсетях, - говорит отец Павел Островский, начавший работу в интернете еще до всяких блогов. Его убедительность и красноречие, видеопроповеди и прямые эфиры с тех пор привели на первую исповедь несколько тысяч человек.

- Мои ролики - это фастфуд, "Макдоналдс", - вторит отцу Павлу отец Александр Кухта, сегодня - зампредседателя Синодального миссионерского отдела Белорусской православной церкви. - Тут учись жевать и глотать. А хочешь нормальной еды - двигайся дальше, читай, думай.

По данным ИСПИ РАН, около половины называвших себя православными в 2000 году признавались, что не читали Евангелия - сегодня таковых менее трети. Число никогда не молящихся с 2000 года сократилось с 35 процентов до 23, а не постящихся - с 85 процентов до 55. Свыше половины опрошенных в 2000 году ни разу не причащались - сейчас их впятеро меньше.

В этом есть и заслуга православных блогеров.

Кстати

...а теперь без шуток

Здравствуй, отец Саша. Буду краток, мне приходится отвлекаться от важной работы, но я очень хочу оставить этот комментарий. Я считаю себя агностиком (возможно, по той причине, что еще слишком молод), но хочу сказать, что ты бесподобен! Ты очень открыто и интересно рассказываешь о церкви, об обществе… НАСТОЛЬКО интересно, что я даже захотел сходить в церковь, чтобы просто пообщаться со священно служителем (так у автора. - Ред.).

А теперь без шуток. После просмотра видео в твоем блоге у меня улучшилась обстановка на работе, а еще я нашел себе девушку, стал понимать некоторые моменты в жизни общества, о которых даже не задумывался.

Буду смотреть твой блог каждое воскресенье.

Из комментариев на видеоблоге "Batushka ответит"