Потребление пластика в России будет сокращаться на 10-20 процентов в год, с такой инициативой выступил на днях министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. А его коллега, глава минпромторга Денис Мантуров, уточнил, что начинать борьбу лучше всего с полиэтиленовых пакетов. Что тут можно сказать? Только одно: наконец-то!

Тихий убийца

Мы не всегда отдаем себе в этом отчет, но наша жизнь по факту уже напоминает злоключения героя боевика, которого пытают мафиози, надев ему на голову пластиковый пакет. Когда люди бездумно перешли на одноразовую упаковку, они выпустили злого джинна - буквально из пластиковой бутылки. И сейчас проблема приобрела масштабы катастрофы. Ведь если жестяные и алюминиевые банки, стеклянные емкости довольно легко пустить в повторный оборот, то отработанный пластик - бутылки, тара для еды, пакеты всех цветов, форм и размеров - это практически неразлагаемые отходы. Во время "Прямой линии" президент Владимир Путин напомнил, что в океанах выросли огромные острова из плавающего пластика, а его переработка и захоронение на суше - постоянная головная боль экологов и правительств.

Даже когда под влиянием света и перепадов температуры выкинутая за ненадобностью пленка превращается в труху, окончательно она не рассасывается: мельчайшие частицы пластика находят в подземных водах, в организме рыб и водоплавающих птиц. Пластик убивает нас снаружи и изнутри. Согласно недавнему исследованию WWF, каждый человек за год проглатывает до 250 граммов микропластика. И если мы хотим спастись, способ для этого один - нужно сокращать объемы отходов, заявил директор WWF Марко Ламбертини.

Пока же мир сотрясают трагические истории, подобные той, что случилась три месяца назад на Филиппинах: там выбросился на берег кит. В желудке погибшего животного обнаружили 40 килограммов пластика - мешков, магазинных пакетов и прочего.

Чем меньше, тем лучше

Вслед за другими странами и наша объявила наконец о сокращении использования одноразовой посуды и упаковки. Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, что важно, поддержал и глава минпромторга Денис Мантуров, хотя и уточнил, что сокращать производство надо постепенно, чтобы производители успели перестроиться.

Но на самом деле и люди, и, что приятно, производители уже потихоньку перестраиваются, не дожидаясь "высоких" решений. Сидим с подругой (тоже журналист, пишущий на темы экологии) в кафе одного из сетевых отелей в Санкт-Петербурге. И она вдруг замечает: "О! Трубочка в стакане с соком не пластиковая, а бумажная". Официант услышал и подошел к нам довольный: "Да, мы официально объявили, что перестали использовать пластик".

Вернулась из командировки в Москву, захожу в любимую кофейню. Как обычно, прошу налить кофе не в одноразовый стакан (мой маленький вклад в общее дело), а в керамическую кружку. И в ответ узнаю от баристы: скоро стаканчики с пластиковыми крышками тут выдавать перестанут, сеть переходит на утилизируемую посуду.

Многие мои друзья (и я в том числе) не выкидываем пустые бутылки - да, чтобы сдать их на утилизацию, надо постараться, поискать пункт приема. Но пусть и в промзонах, и всего несколько на огромную Москву - они есть. И как же здорово, что раздельный сбор мусора столица запускает раньше, чем планировалось.

А еще экопрограммы часто соседствуют с благотворительными: наверное, потому что и там, и там участвуют неравнодушные люди. Например, проект "Добрые крышечки" - волонтеры собирают разноцветные крышки от воды, газировки, молока и сдают их на переработку. При этом завод, забирающий пластик, переводит деньги за него в фонд, а тот покупает детям-инвалидам кресла, коляски и устройства, помогающие стоять и ходить. Проекту два года. Крышек насобирали столько, что хватило на помощь уже двум десяткам ребятишек. Не так и мало, между прочим.

Чистота - залог здоровья

В маленьком нидерландском городке Утрехте, где находится один из старейших университетов Европы, посреди канала неподалеку от центрального вокзала можно увидеть выпрыгнувшего из воды синего кита. Подойдя поближе, видишь, что кит сделан из пластика - бутылок, ящиков, скомканных пакетов. В Амстердаме есть необычный музей: там собирают дизайнерские решения - как из отходов сделать что-то красивое и полезное. Мусоросжигательный завод в Вене похож на дворец, а еще один такой завод, в Копенгагене, построен так, что его крыша зимой используется как горнолыжный склон. Одним словом, европейцы помешаны - в хорошем смысле, конечно, - на экологии и переработке мусора. И даже, к примеру, пролетая над побережьем не слишком богатой Португалии, там не увидишь мутных "языков" от впадающих в океан рек, потому что вода в них чистая. А в устьях почти везде - фермы с устрицами, которые живут только в чистой воде…

Пластик превратился в чудовище, пожирающее природу и человечество. Фото: Reuters

К антипластиковой кампании присоединились уже более 40 государств. Швейцария, например, всего несколько дней назад одобрила проект по уменьшению использования пластика. Сейчас даже длинные огурцы тут продают в полиэтилене. Да, продукт так сохранить свежим проще. Но доживает эта технология последние дни - скоро такая упаковка будет слишком дорогой. Экономический "кнут" опробовали, когда в 2016 году ввели плату за пластиковые пакеты в супермаркетах. За два года их потребление снизилось на 86 процентов!

Примерно так же действуют правительства и других стран. В Германии, Британии запрещают пластиковые трубочки для напитков и ушные палочки, не говоря уже о пакетах и упаковке еды "на- вынос". Еврокомиссар по бюджету ЕС Гюнтер Эттингер предложил взимать с властей стран Евросоюза 80 центов за каждый килограмм пластикового мусора, не пригодного к переработке. Запрет коснется даже депутатов Европарламента в Брюсселе. Из столовой там уберут всю пластиковую посуду, а на заседаниях больше не будет воды в пластиковых бутылках. Вместо этого в здании установят более 150 фонтанчиков с питьевой водой. Все эти перемены начались точно по плану - с 1 июля 2019 года.