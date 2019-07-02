Как распознать опасное расстройство за 15 лет до диагноза

Исследователи из медицинской школы Университета Суонси выявили самые ранние признаки расстройства пищевого поведения - анорексии, булимии, переедания, пишет Medicalxpress.

Ученые проанализировали полученные в период с 1990 года по 2017 год данные о более 15 тысячах пациентов с расстройствами пищевого поведения.

Было зафиксировано, что за 15 лет до диагноза у людей наблюдались один или несколько из нижеперечисленных признаков.

Среди них: психические расстройства, в том числе спровоцированные употреблением алкоголя или депрессивным состоянием. Многие пациенты в прошлом пережили несчастные случаи, страдали от травм.

Также среди ранних признаков расстройства пищевого поведения названы прием антидепрессантов, желудочно-кишечных препаратов (например, при запорах и расстройствах желудка) и диетических добавок (поливитаминов, железа и так далее).

- Расстройства пищевого поведения могут иметь разрушительные последствия для некоторых людей и их семей, поэтому данное исследование является очень актуальным, - отметил профессор Кит Ллойд.