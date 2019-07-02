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02.07.2019 13:35
Рубрика: В мире

Кипр догнал Нью-Йорк по ценам на элитную недвижимость

Текст: Денис Кабанов

Журналисты кипрского издания Philenews провели ревизию цен на элитную недвижимость на острове и пришли к выводам, что они сопоставимы со стоимостью подобных объектов в Нью-Йорке, Париже и Лондоне.

Фото: Photoxpress
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля

Всего было найдено 15 земельных участков и домов, расположенных на побережье, чья стоимость колеблется от 20 до 170 миллионов евро. В список вошли как объекты коммерческой недвижимости, так и роскошные жилые комплексы с виллами и бассейнами.

В перечень также попала квартира с семью спальнями, стоимость которой составляет 30 миллионов евро. Именно она, по мнению журналистов, по цене может конкурировать с элитными апартаментами самых дорогих городов США и Европы.  

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