Кипр догнал Нью-Йорк по ценам на элитную недвижимость

Журналисты кипрского издания Philenews провели ревизию цен на элитную недвижимость на острове и пришли к выводам, что они сопоставимы со стоимостью подобных объектов в Нью-Йорке, Париже и Лондоне.

Всего было найдено 15 земельных участков и домов, расположенных на побережье, чья стоимость колеблется от 20 до 170 миллионов евро. В список вошли как объекты коммерческой недвижимости, так и роскошные жилые комплексы с виллами и бассейнами.

В перечень также попала квартира с семью спальнями, стоимость которой составляет 30 миллионов евро. Именно она, по мнению журналистов, по цене может конкурировать с элитными апартаментами самых дорогих городов США и Европы.