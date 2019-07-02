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02.07.2019 13:20
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайская экономика растет почти на 10 процентов в год

Государственное статистическое управление КНР опубликовало "Отчет о достижениях социально-экономического развития за 70 лет с момента образования КНР", сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В нем отмечается, что за 70 лет национальная экономика Китая сохраняет постоянный рост, и ее совокупный объем непрерывно поднимается на новую ступень. В 2018 году валовой национальный доход (ВНД) на душу населения достиг 9732 доллара, что больше, чем в странах со средним уровнем дохода.
В 2018 году валовой национальный доход на душу населения достиг в Китае 9732 доллара. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая В 2018 году валовой национальный доход на душу населения достиг в Китае 9732 доллара. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
В 2018 году валовой национальный доход на душу населения достиг в Китае 9732 доллара. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

В 1952 году ВВП Китая составлял всего 67,9 миллиарда юаней, а ВВП на душу населения - 119 юаней. А в последние 3 года совокупный масштаб экономики нашей страны превысил, ответственно, 70, 80 и 90 триллиона юаней (в 2018 году - 90,031 триллиона юаней). На Китай приходится почти 16 процентов мировой экономики. То есть в 2018 году ВВП Китая был в 176 раз больше, чем в 1952-м. Среднегодовые темпы роста составили 8,1 процента, из них с 1979 по 2018 годы среднегодовые темпы роста составляют 9,4 процента. Это в три с лишним раза больше среднегодовых темпов роста мировой экономики, (2,9 процента). Ежегодный вклад Китая в мировой экономический рост уступает лишь США и составляет около 18 процентов.

По состоянию на конец 2018 года объем валютных резервов Китая составил 307,27 миллиарда долларов, занимая первое место в мире 13 лет подряд.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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