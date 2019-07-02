Китайская экономика растет почти на 10 процентов в год

В 1952 году ВВП Китая составлял всего 67,9 миллиарда юаней, а ВВП на душу населения - 119 юаней. А в последние 3 года совокупный масштаб экономики нашей страны превысил, ответственно, 70, 80 и 90 триллиона юаней (в 2018 году - 90,031 триллиона юаней). На Китай приходится почти 16 процентов мировой экономики. То есть в 2018 году ВВП Китая был в 176 раз больше, чем в 1952-м. Среднегодовые темпы роста составили 8,1 процента, из них с 1979 по 2018 годы среднегодовые темпы роста составляют 9,4 процента. Это в три с лишним раза больше среднегодовых темпов роста мировой экономики, (2,9 процента). Ежегодный вклад Китая в мировой экономический рост уступает лишь США и составляет около 18 процентов.

По состоянию на конец 2018 года объем валютных резервов Китая составил 307,27 миллиарда долларов, занимая первое место в мире 13 лет подряд.