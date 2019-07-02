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02.07.2019 13:01
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Золотая" валторна Цзэн Юня

С 17 по 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге прошел XVI Международный музыкальный конкурс им. П. И. Чайковского, главная цель которого - выявление новых талантов. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", китайские участники достигли здесь заметных успехов.
На последнем конкурсе им. П. И. Чайковского китайские участники достигли заметных успехов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая На последнем конкурсе им. П. И. Чайковского китайские участники достигли заметных успехов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
На последнем конкурсе им. П. И. Чайковского китайские участники достигли заметных успехов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Так, валторнист Цзэн Юнь (на сайте конкурса Женг Юн) из Центральной музыкальной консерватории Китая покорил жюри высочайшим мастерством и выразительностью своей игры и стал золотым призером конкурса по специальности "медные духовые инструменты". Ему 19 лет и он учится на втором курсе бакалавриата факультета духовых и струнных инструментов. Члены жюри уверены, что, закончив обучение, он достигнет еще больших высот.

Духовые музыкальные инструменты были впервые включены в программу конкурса. Они состоят из двух групп: "деревянные духовые инструменты" и "медные духовые инструменты". Конкурсантов дополнительно разделили по четырем направлениям. Все участники соперничали в равных условиях.

Поступив на учебу в Центральную музыкальную консерваторию, Цзэн Юнь стал учеником знаменитого мэтра по валторне - профессора Вэнь Цюаня. В первый же семестр первого курса он завоевал золотую медаль в итальянском конкурсе по валторне "Città di Porcia". А вскоре стал серебряным призёром 70-го Международного музыкального конкурса "Пражская весна". До него ни один гражданин КНР не удостаивался столь высоких наград на международных состязаниях по валторне.

В финал нынешнего конкурса вышли сразу три китайских участника. Раньше в истории состязания такого не бывало. Молодые музыканты в полной мере продемонстрировали высочайший уровень китайской музыкальной школы и свою квалификацию на пианино, духовых и струнных музыкальных инструментах. В номинации "Фортепиано" молодой пианист Ань Тяньсюй был награжден специальным призом за самообладание и мужество. Виолончелисту Чэнь Ибаю удалось замкнуть пятерку лучших в своей группе.

Первый музыкальный конкурс им. П. И. Чайковского состоялся в 1958 году, сейчас он проводится раз в четыре года. Они вместе с Конкурсом пианистов им. Шопена и Конкурсом им. королевы Елизаветы они образуют ТОП-3 самых авторитетных на планете соревнований по исполнению классической музыки.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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