Компьютер выявил неожиданный эффект старения

Новости

АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих 19:10
Путин проведет встречу с Шойгу 19:09
Андрей Чибис выразил соболезнования в связи с гибелью подводников 19:02
Названа причина массового ДТП на Кутузовском проспекте 18:57
СКР возбудил дело по факту обстрела журналистов в Донбассе 18:44
Лукашенко: Будущее Беларуси - в национальном единстве 18:37
Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии 18:36
Президент поручил облегчить получение российского гражданства украинцами 18:14
Россия заплатила взнос в Совет Европы 18:11
Представитель Пугачевой рассказал про "Газель" чемоданов певицы 18:10
Чем покорили участников Европейских игр белорусские волонтеры 18:06
Сотрудницу волгоградского колледжа поймали на продаже липовых дипломов 18:06
Началась работа над сериалом-приквелом "Гремлинов" 18:05
Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле 18:00
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру 17:51
Ежедневно москвичи арендуют более 80% автомобилей каршеринга 17:46
В Афинах россиянка скончалась от инсульта 17:44
В Крыму туриста унесло на 800 метров от берега 17:35
В Краснодаре повысили цену на проезд в общественном транспорте 17:31
СМИ: Лайма Вайкуле не встретила Пугачеву и Галкина в Риге 17:27
В саратовском магазине покупатель чуть не задушил полицейского 17:22
Благодаря старым аэроснимкам в Испании нашли древние римские лагеря 17:16
Вертолет Ка-52 может получить новую дальнобойную управляемую ракету 17:11
Эксперты выяснили, какие среднеразмерные кроссоверы выгоднее покупать 17:07
Путин поручил принять меры для устранения невыплат по зарплатам 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
02.07.2019 18:48
Рубрика: Общество

Возраст по программе

Компьютер выявил неожиданный эффект старения
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 142(7900)
Как долго оставаться молодыми? СМИ время от времени сообщают, что ученые открыли ген старения, но таблеток от старости в аптеках все еще нет. Хотя известны сотни веществ - кандидатов в потенциальные "лекарства от старения" - геропротекторы. Но пока они работают в колбах ученых, до реального применения дело не дошло.

Кстати, ученые до сих пор спорят о самой сути старения. Сегодня есть две основные гипотезы. Первая: старение запрограммировано, то есть у всех живых существ протекает одинаково. А значит, одно и то же лекарство сработает и для животных, и для людей.

Внеся изменение всего в один из генов нематоды, удалось продлить ее жизнь в 10 раз

Вторая гипотеза утверждает, что старение процесс случайный, что каждый уходит из жизни по-своему. И для каждого надо изобретать свое лекарство от старения. Ученые Сколтеха, МФТИ и Университета медицинских наук Арканзаса (США) искали ответы, изучая червя-нематоду.

Фото: Дмитрий Козлов/РИА Новости
Ученые выяснили, от чего зависит обучаемость иностранному языку

- В свое время известный американский ученый Роберт Шмуклер, который сейчас стал соавтором нашей работы, показал, что, внеся изменение всего в один из генов червяка, можно продлить его жизнь в 10 раз, - сказал корреспонденту "РГ" участник проекта аспирант Сколковского института науки и технологий Андрей Тархов. - А мы решили попробовать превратить нематоду в долгожителя без генетических манипуляций, дав ей таблетку, которую смогут принимать люди.

Чтобы оценить, как протекает старение, ученые изучали активность генов червя. Она с возрастом меняется, у одних генов снижается, у других, наоборот, растет. Но является ли такая картина одинаковой для всех червей? Если так, старение их запрограммировано.

- Мы построили компьютерную модель старения нематоды на основании активности генов, - говорит Тархов. - Оказалось, что и у обычных червей, и у мутантов, которые жили в 10 раз дольше, механизм старения примерно одинаков. Разница только в скорости, с которой меняется активность генов. Отсюда вывод: старение червей отчасти запрограммировано. Работает ли такой механизм у других живых существ, пока неизвестно. Это надо изучать.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Ученые выяснили, что игровая зависимость нейтрализует алкогольную

Но это только первая часть исследования. Вторая, самая актуальная для каждого из нас, - поиск универсального лекарства. Универсального потому, что старение всех червей идет по одной программе, значит, и бороться с ним надо одинаково.

- На нашей модели мы "проиграли" около 1300 известных лекарств, - говорит Тархов. - Их действие на активность генов хорошо известно. И оценили, как они влияют на старение. Модель отобрала 10 претендентов для дальнейшей борьбы за продолжительность жизни. Интересно, что четыре из них ранее вообще не рассматривали как препарат против старения. Кстати, один оказался просто чудодейственным, он продлил возраст нематоды на 30 процентов.

Таким образом, создан принципиально новый метод поиска эффективных средств против старения. Вместо дорогих, сложных, длительных экспериментов применяется компьютерное моделирование, которое позволяет прицельно искать нужный препарат, в том числе среди тех, которые продаются в аптеках.

Конечно, то, что хорошо нематоде, может совсем не подойти человеку. Поэтому впереди эксперименты на мышах, а в случае успеха, возможно, дело дойдет и до медицинской практики.

Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия заплатила взнос в Совет Европы
Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в Чехии
ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Роскосмос показал на снимках масштабы наводнения в Иркутской области
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение