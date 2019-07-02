Крупное возгорание произошло на границе России и Латвии

Пожарным пока не удается локализовать крупное возгорание на востоке Латвии. В Карсовском крае горят более 20 гектаров торфяных болот.

В том районе сильное задымление, огонь быстро распространяется в сторону близлежащего леса. К тушению привлечена авиация (вертолеты Национальных вооруженных сил и пограничников), а также ресурсы железных дорог.

Государственная пожарно-спасательная служба Латвии проинформировала о природном катаклизме российских коллег, поскольку граница РФ находится всего в четырех километрах от места возгорания.