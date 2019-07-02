Лукашенко: У нас нет закрытых тем в отношениях с Арменией

В отношениях Беларуси и Армении нет закрытых тем, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с армянским коллегой Арменом Саркисяном.

"Для нас нет закрытых тем с Арменией. Любые ваши пожелания, устремления, если вы видите что-то в Беларуси, приемлемое для Армении, мы всегда готовы открыть для вас двери", - цитирует президента его пресс-служба.

По словам Александра Лукашенко, сторонам есть что обсудить и что запланировать. Так, в торговле между государствами наблюдается положительная динамика, хотя когда-то начинали фактически с нуля. За прошлый год товарооборот вырос почти на 20 процентов, составив 50 миллионов долларов. С начала текущего года также наблюдается положительная динамика, зафиксирован рост двусторонней торговли на 30 процентов. Кроме того, налажено тесное сотрудничество представителей деловых кругов.

Президент Беларуси отметил также, что с армянами всегда были хорошие отношения, несмотря на критику, которая иногда раздается с обеих сторон и которая, естественно, может возникать в отношениях между странами. При этом сотрудничество Беларуси и Армении остается крепким и надежным. "Главное состоит в том, что мы с вами союзники, действуем с одинаковых позиций, у нас в принципе нет расхождений даже по международной повестке дня. В этом ключе мы всегда будем действовать", - заключил белорусский лидер.