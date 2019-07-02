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02.07.2019 14:54
Рубрика: Власть

Медведев призвал летом активнее реализовывать нацпроекты

Текст: Владимир Кузьмин
Регионы должны быстрее продвигаться в реализации национальных проектов в летний период, когда можно активно строить новые объекты, указал им премьер-министр Дмитрий Медведев. Он уже дал поручения для организации финансирования в 2020 году.
Фото: Дмитрий Астахов/ Пресс-служба правительства РФ/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ Пресс-служба правительства РФ/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ Пресс-служба правительства РФ/ РИА Новости

Во вторник председатель правительства в рамках президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам обсудил с регионами, как на местах идет работа по реализации мероприятий нацпроектов. В начале года возникло много вопросов по финансированию, в Государственной Думе били тревогу, что средства до регионов не доходят, работа стоит.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Дмитрий Медведев был вынужден проводить несколько совещаний, чтобы объяснить субъектам Федерации - деньги для них уже утверждены в бюджете и не нужно ждать, когда они физически придут, чтобы заключать контракты и приступать к работе.

Всего на реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры в 2019 году предусмотрено более 1,7 триллионов рублей. "Все ключевые административные решения мы с вами приняли, соглашения о межбюджетных трансфертах заключены, деньги до регионов, которые на этот год предусмотрены, доведены к значительной мере, что-то еще доводится", - еще раз подчеркнул премьер. И чтобы в следующем году ситуация не повторялась, он уже сейчас дал поручение организовать работу по ресурсам, которые определены на 2020 год.

Кроме того, правительство, понимая положение некоторых регионов, в прошлом году не справившихся с освоением субсидий по уважительным причинам, не будет требовать неиспользованные остатки. "Им не придется выплачивать штрафы, которые они должны были бы отчислить в бюджет, и это позволит завершить начатые проекты, не отвлекать ресурсы этого года и прямо направить их на решение важнейших вопросов", - объяснил Медведев ожидания от такого решения. Кабинет министров пошел навстречу 51 региону.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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К концу июня кассовое исполнение национальных проектов приблизилось к одной трети. Традиционный для начала года период, как выразился глава правительства, раскачки прошел быстрее, и сейчас регионы достаточно активно работают над проектами.

- Тем не менее обращаю внимание всех руководителей: лето уже, идет самый пик строительного сезона, и все инструменты для эффективной работы у вас есть. Двигаться можно и нужно быстрее, распорядился премьер-министр. - Говорю это вам не просто чтобы, что называется, взбодрить - надеюсь, вы и так бодры, - а чтобы вы оценили все плюсы и минусы организации работы и сделали выводы для себя. Быстрее надо действовать в летних условиях.

Власть Работа власти Регионы Правительство Председатель Правительства
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