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02.07.2019 10:00
Рубрика: Общество

Минздрав предложил проверять школьников и студентов на наркотики

Текст: Ксения Колесникова
Министерство здравоохранения предложило изменить порядок проведения профилактических медосмотров школьников и студентов. В него предлагается включить обязательный анализ на опиаты, каннабиодиды, амфетамин и другие наркотики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Проект приказа направлен на совершенствование методов раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в отношении обучающихся, - говорится в пояснительной записке к документу. Он опубликован на официальном портале для общественного обсуждения - оно продлится вплоть до 15 июля.

Кроме конкретного списка наркотиков, на которых будут проверять школьников и студентов, документ предполагает еще одно важное уточнение. "В случае наличия у врача-психиатра-нарколога, осуществляющего профилактический медицинский осмотр, достаточных оснований полагать, что обучающийся находится в состоянии наркотического опьянения ... биологический объект (моча) направляется в химико-токсикологическую лабораторию для проведения подтверждающего ХТИ вне зависимости от результатов предварительных ХТИ".

Что такое ХТИ? По сути, это лабораторный анализ мочи для определения в ней следов наркотиков или, к примеру, алкоголя.

Фото: AP
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Если документ будет принят, такой анализ станет обязательной частью медицинских осмотров школьников и студентов: "предварительные ХТИ в обязательном порядке проводятся на следующие химические вещества, включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты".

Но важно понимать, что профилактические медосмотры сами по себе - для школьников и студентов - остаются добровольными. Эта норма прописана в порядке проведения медосмотров, который был принят еще в 2014 году. И она осталась неизменной.  Если ребенку меньше 15 лет, письменное согласие должны дать родители. Если он старше 15 лет - то сам должен дать согласие.

- Обучающиеся вправе отказаться от проведения профилактического медицинского осмотра, - говорится в документе.

Профилактические медицинские осмотры проводятся врачом - психиатром-наркологом на основании поименных списков обучающихся. А списки эти могут быть составлены на основе социально-психологического тестирования, которое проходит в школах каждый год.

Кстати, не так давно министерство просвещения изменило порядок проведения таких тестирований. Ученики в школах будут проходить психологическое обследование на наркотики, начиная с 13 лет или с 7 класса. Тестирование тоже добровольное.

Общество Образование Правительство Минздрав Борьба с наркотиками
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