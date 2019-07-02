Лето - это не только разгар мотосезона, но и время, когда в ходу у москвичей самый разнообразный портативный электротранспорт: электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры... С каждым годом растет их максимальная скорость и пробег на одной зарядке. Некоторые модели уже давно можно ставить в один ряд с мопедами и даже мотоциклами.

Мощное моноколесо способно разогнать "наездника" до скорости мопеда - более 50 км/ч. Райдеру при этом не нужно ни прав, ни знания ПДД: по закону он остается пешеходом. И оштрафовать его могут только на проезжей части. Фото: PhotoXPress.ru

Между машин и людей

Совсем недавно соцсети буквально взорвал видеоролик, на котором электросамокат буквально летит по Южнопортовой улице со скоростью 75 км/ч, резко перестраиваясь из полосы в полосу в плотном потоке машин. Удивляться нечему - в свободной продаже такой техники хоть отбавляй. Открываем первый попавшийся интернет-магазин и смотрим каталог. Например, электросамокат Dualtron Thunder может разогнаться до 85 км/ч, дальность его хода - 140 км. Можно даже добраться до подмосковной дачи. При этом не нужны ни права, ни экипировка, ни знания Правил дорожного движения. "Появился современный транспорт, но его водители пока приравнены к пешеходам. Когда они выезжают на проезжую часть, их штрафуют сотрудники ГИБДД", - рассказала "РГ" председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко. Санкции, правда, жесткими не назовешь: если пешеход нарушил ПДД и создал помехи другим транспортным средствам, то ему грозит штраф в 1 тыс. руб. А если в результате этого будут пострадавшие (легкий и средний вред здоровью), то от 1 до 1,5 тыс. руб. (ст. 12.30 КоАП РФ). Как результат - трагические последствия: в мае на Щелковском шоссе автомобиль сбил мужчину на электросамокате, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Что касается тротуаров и пешеходных зон, где такие двухколесные "монстры" на огромной скорости лавируют между гуляющими людьми, то здесь с точки зрения законодательства ситуация вообще парадоксальная. Если самокат на скорости собьет человека, то это даже не будет считаться ДТП - дорогу словно просто не поделили два пешехода. Так, недавно на Большой Грузинской улице электросамокат на полном ходу сбил женщину, после чего ей потребовалась медицинская помощь. По существующим законам виновник вообще не понесет никакой ответственности: она за причинение вреда здоровью средней тяжести по неосторожности ничем не предусмотрена (при ДТП лишили бы прав или назначили крупный штраф согласно КоАП). Обязать виновника выплатить денежную компенсацию может суд, но таких случаев единицы. Тем более что после столкновения гонщик, как правило, просто удирает, и подавать иск не на кого.

"В парках Москвы и на улицах уже просто небезопасно гулять. Это настоящий хаос. Человек, передвигающийся на мощном самокате, представляет реальную угрозу для пешеходов. Ведь суммарный вес техники и райдера может доходить до 150 кг", - прокомментировал ситуацию "РГ" председатель общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов.

Что делать?

Общественники предлагают приравнять малый электротранспорт к механическим транспортным средствам. "Речь идет только об ответственности за причинение вреда жизни и здоровью. Мы не имеем в виду получение прав, оформление страховки и прохождение техосмотров. Это было бы слишком сложно реализовать", - считает Соколов. В Госдуме считают, что необходимо в первую очередь классифицировать этот вид техники. "Нужен целый пакет законодательных изменений, связанных с классификацией этих средств передвижения, корректировкой ПДД и КоАП. Но на вызовы времени необходимо отвечать. Предстоит длительная работа, отнести которую можно к функционалу МВД", - сообщил "РГ" первый замглавы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

В "Союзе пешеходов" такую классификацию уже разработали. Электросамокаты они предлагают разделить на три категории. Первая - это техника для детей до 14 лет и с максимальной скоростью не более 10 км/ч. На ней можно ездить по тротуарам и велодорожкам, отделенным от проезжей части. Ко второй категории предлагается отнести самокаты мощностью до 250 Ватт и скоростью до 20 км/ч. На тротуарах и пешеходных зонах им появляться будет нельзя, как и на проезжей части. Чтобы это не противоречило ПДД, их нужно приравнять к велосипеду. Причем ответственность райдера будет приравнена к ответственности автомобилиста. Самые жесткие рестрикции должны, по мнению экспертов, коснуться электросамокатов с мощностью более 250 Ватт или максимальной скоростью более 20 км/ч. Их предлагается приравнять к мопедам и разрешить двигаться только по проезжей части. Их владельцам уже придется сдавать на категорию "М".

Что же касается гироскутеров, сегвеев и моноколес с ограничением максимальной скорости до 20 км/ч, то они смогут ездить только на специальных площадках или дорожках, где нет ни пешеходов, ни велосипедистов. При этом за "наездником" закрепляется автомобильный уровень ответственности. Исключение - маломощные гироскутеры для детей до 14 лет. На них можно будет передвигаться по тротуарам и велодорожкам, причем дети до 7 лет смогут кататься только в сопровождении взрослых.