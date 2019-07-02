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02.07.2019 20:41
Рубрика: Общество

Попасть в пасть

Можно ли в России заработать на разведении крокодилов
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Неделя № 143(7901)
- Куриное сердечко я резал на 10 частей, чтобы он мог проглотить. Потом было уже бычье сердце, а когда Валера всех рыб в аквариуме пожрал, я понял, что с ним все будет хорошо.
Крокодилы-подростки пока предпочитают сушу. Фото: Константин Завражин/ РГ Крокодилы-подростки пока предпочитают сушу. Фото: Константин Завражин/ РГ
Крокодилы-подростки пока предпочитают сушу. Фото: Константин Завражин/ РГ

Улитки против санкций

Трехметровому нильскому крокодилу Валере тесновато в его бассейне, но виду он не подает - лежит без движения, глаза открыты. Балаев берет палку и, дотянувшись через сетку, стучит нильца по бугристой спине - тот с шумом вскидывается и опять замирает. Но успевает всполошить сурикатов в ближайшей клетке.

Фото: Наталья Онищенко
Как сотрудница Ленинградского зоопарка выхаживает диких зверят

Крокодилы у коломенского фермера Сергея Балаева всего полтора года - с тех пор как знакомый полицейский попросил пристроить крокодильчика из изъятой у контрабандистов партии экзотических животных. Фермер мгновенно согласился, хотя из подходящих емкостей у него был только аквариум. Но Сергей давно думал о том, как ему дальше развивать "Экодеревушку" (так называется его хозяйство) - после улиток по-бургундски...

Три года назад Балаеву, казалось, хватает забот с его молочным производством в деревне Парфентьево под Коломной - наращивать поголовье овец, коз, делать сыры, расширять пасеку. Но "захотелось необычного", и он набрел в интернете на улиток: тогда на волне импортозамещения шли разговоры о том, что улиточная ферма не очень затратна, а прибыль хорошая. Одним из первых это проверил Балаев. Первая партия улиток не выжила, со второй пошел приплод - и сегодня ферма производит несколько тонн в год, поставляет их в столичные рестораны. Сергей любит и сам готовить их под фирменным соусом.

Жемчужные и узкорылые

У королевской кобры розовый нос - она сбила чешую, колотясь о сетку вольера. Ядовитые железы удалены, но раздуть нам капюшон королева не поленилась. В клетках вокруг - мангусты, сурикаты, хамелеоны, летучие собаки... Звезды фермы - суетливый капуцин Борисыч и мартышка Панчо. Они сидят в клетках по соседству и считаются конкурентами. Так, Панчо раньше не любил бананы, но, увидев, как их уминает его сородич, тоже включил их в меню.

Обезьян Сергей Балаев планирует в новом корпусе разместить неподалеку от крокодилов. Фото: Константин Завражин/ РГ

Крокодилы ведут себя сдержаннее. Их тут около 30 - аллигаторы, жемчужные кубинские, узкорылые африканские, кайманы... Твари помладше копошатся друг с другом "на суше", ровесники Валеры отдыхают, открыв пасти.

- Так они делают на воле, чтобы отсыхали и отваливались набившиеся меж зубов ракушки, пиявки и прочий мусор, - говорит Олег Хавронич, правая рука Балаева. Биолог, змеелов, со школы не боявшийся брать в руки жаб и ужей, целовавший кобру в "Минуте славы", он следит за режимом и питанием животных. Крокодилы едят курятину, ее покупают на птицефабриках, одной тонны хватает на месяц. А туристы обожают спускать крокодилу в клетку на удочке кусок курицы и смотреть, как он срывает ее с крючка. Стоит это 100 рублей, сурикаты, дикобразы и мангусты обойдутся вдвое дешевле.

Покормить дикобраза стоит 50 рублей. Корм выдают здесь же. Фото: Константин Заваржин.

Сумки из инкубатора

Кормить зверей в "Экодеревушку" на выходные гости съезжаются целыми стоянками, к клеткам стоят очереди, перетекающие в магазин сыров и на мастер-классы по приготовлению улиток и в конюшни, к лошадям. Балаев увеличивает поголовье коз, запускает курятник, растит бычков - вся прибыль идет на расширение. Соседнее здание снаружи выглядит как заброшенный коровник с облупленными стенами, но внутри бурлит переустройство: стоят бассейны для крокодилов - с подиумами, чтобы было где сушить пасти, укладываются трубы для подогрева пола, ждет своей очереди плитка...

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- Строим ферму по разведению крокодилов, крупнейшую в России, производство с инкубатором, бассейнами для скрещивания и откладывания яиц, - говорит Сергей. - В этом зверинце Валере с друзьями уже тесновато.

Скоро из Парфентьева пойдет мясо рептилии, тут будут делать сумки и портмоне из крокодиловой кожи - и это, возможно, будет даже дешевле, чем во Вьетнаме.

Вдоль бассейнов пойдут экскурсии - смотреть на Борисыча и компанию, которых переместят сюда, двинутся в сторону зала, где сейчас строят бассейн с трибунами для зрителей: Олег Хавронич планирует полноценное шоу с крокодилами, питонами и кобрами.

Балаеву опять "хочется необычного", но уж очень широк замах. Да, крокодилье мясо в мире востребовано: диетическое, мало холестерина. Но будет ли спрос? В России "крокодилятиной" всерьез никто еще не занимался.

Такие же сомнения были у Балаева, когда он брался за улиток.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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