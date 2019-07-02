На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Акция протеста началась в Киеве. Протестующие уже заняли места на майдане Незалежности и у здания Украинского дома на Европейской площади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.

Ранее обоим в этом отказывали, поскольку, по данным ЦИК, они не проживали на территории страны в течение последних пяти лет. Кроме того, к обоим есть вопросы у правоохранительных органов.

Выборы в Раду пройдут 21 июля.