На Украине в результате взрыва ранено шестеро детей

На Украине шестеро детей ранены в результате взрыва неустановленного предмета на детской площадке.

Инцидент произошел вечером в понедельник в селе Пашеная Балка Днепровского района Днепропетровской области.

"Первого июля около 20.00 на детской площадке […] в результате взрыва ранения получили шесть детей в возрасте от 4 до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии", - сообщила полиция региона на своей странице в Facebook.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса - "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов". На месте ЧП работают следователи. Детям оказали необходимую помощь на месте или после госпитализации.