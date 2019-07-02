Бразильский нападающий Неймар намерен устроить забастовку, чтобы ускорить свой трансфер из "ПСЖ" в "Барселону".

Нападающий "ПСЖ" Неймар планирует пропустить старт сбора парижского клуба, который начнется 8 июля. Как сообщает источник, бразилец таким образом рассчитывает добиться своей продажи в "Барселону", с которой, по данным испанских СМИ, уже согласовал контракт на 5 лет.

Не остаются в стороне и представители игрока. 2 июля отец Неймара - Неймар-старший - и юрист футболиста должны встретиться с директором "Барселоны" Андре Кюри. Представители бразильца уверены, что сделка все же совершится. Хотя "ПСЖ" уже отверг все варианты обмена и намерен получить компенсацию не менее 220 млн евро.

Но далеко не все в Испании ждут возвращения Неймара с распростертыми объятиями. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался крайне негативно.

"Я бы не хотел, чтобы Неймар возвращался в Ла Лигу, потому что он не является хорошим примером для подражания. Ты можешь быть отличным игроком, но манера поведения также очень важна в ценностях, которые мы пропагандируем. Мы много работали, чтобы сохранить наши ценности, и не хотим менять имидж", - приводит слова Тебаса Marca.