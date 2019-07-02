ОПЕК+ продлила сделку по нефтедобыче на 9 месяцев

Крупнейшие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, присоединились к решению картеля о продлении сделки по регулированию добычи нефти на 9 месяцев. Об этом сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на заседании ОПЕК+ в Вене.

Накануне все страны, входящие в министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, поддержали предложение продлить соглашение по регулированию добычи нефти.

Министр энергетики России Александр Новак заявил в понедельник, что обязательства по объемам сокращения добычи нефти в рамках сделки останутся прежними. В мае страны ОПЕК+ перевыполнили соглашение на 750 тысяч баррелей в сутки, уточнял он. Действовавшим с начала 2019 года вариантом соглашения, которое теперь фактически продлено, подразумевается снижение нефтедобычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки (для стран ОПЕК - 800 тысяч баррелей, не-ОПЕК - 400 тысяч баррелей) к уровню октября 2018 года.

Во вторник Новак также объявил, что страны ОПЕК+ единогласно одобрили долгосрочную хартию о сотрудничестве. Сообщалось, что накануне ее проект вызвал продолжительные дискуссии среди участников заседания. Хартия готовилась с 2018 года, она призвана формализовать сотрудничество в формате ОПЕК+ на бессрочный период.

Соглашение между странами - крупными экспортерами нефти в формате ОПЕК+ по регулированию добычи нефти действует непрерывно с 2017 года. С тех пор представители ОПЕК+ встречаются для обсуждения параметров сделки. Целью первоначального договора была балансировка спроса и предложения на сырьевом рынке и снижение колебаний нефтяных цен.

Очередное продление сделки ОПЕК+ по нефтедобыче позволит нефтяным котировкам оставаться выше 60 долларов за баррель Brent, говорится в обзоре аналитика Нордеа-банка Григория Жирнова. Дальнейшие перспективы повышения котировок будут сдерживаться опасениями по поводу замедления мировой экономики, хотя американо-китайское торговое перемирие пока позволяет избежать худшего сценария, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.