Эту средневековую каменную башню видно еще на подъезде к горному селению Унал, расположившемуся на высоте почти километр над уровнем моря. Хотя отсюда до Владикавказа всего 50 километров, снежные пики и седые горбатые хребты окружают местность со всех сторон. А с недавних пор сюда из столицы республики стали приезжать туристы.

Семье Цаллаговых строение принадлежало с незапамятных времен, а в XIX веке, во время Кавказской войны, было разрушено. Но они восстановили башню и все прилегающие постройки с дотошной исторической идентичностью. А сама реконструкция обернулась восстановлением древних традиций.

Башня Цаллаговых - это целый башенный комплекс, небольшая горная крепость. Она включает несколько двухэтажных башенок, каменные стены, ганахи (жилые дома) и главную крепостную башню, взлетающую на высоту пятиэтажки. Она напоминает донжон из европейских замков - жилище феодала и последнюю твердыню защитников. Правда, осетинские башни держали только для обороны и передачи сигналов о приближении врага.

Предки говорили, башня стоит столько овец, сколько в ней камней

- Хотите посмотреть на средневековый дверной "глазок"? - спрашивает Виктор, один из руководителей реконструкции, заслуженный художник Северной Осетии.

Он закрывает мощные дубовые ворота, окованные железом, и приоткрывает вырезанное в них маленькое оконце - створку.

- Вот "глазок". Через него разговаривали с незнакомцами, - поясняет он, смеясь.

Когда переступаешь порог комплекса, словно попадаешь на несколько столетий назад. Здесь предметы, бывшие в ходу в XV-XVII веках: чаши, блюда, топоры особой, принятой тогда формы, бараньи рога вместо кубков, большие чаны и многое другое. Корреспонденты "РГ" специально зашли и в Национальный музей Северной Осетии: оказалось, такие же предметы здесь представлены как экспонаты. А в гостях у Цаллаговых все это можно не только потрогать, но даже использовать.

Поражают ворота башенного комплекса, с затейливым узором и специфическими маленькими кольцами - точно так же делали средневековые кузнецы Алании. В музее похожие ворота - на витрине за стеклом.

Все сооружения башенного комплекса в Унале восстановлены на прежних местах. Во дворе видны остатки древних стен и фундамента ганахи - двухэтажного жилого дома наподобие сакли. За нее возьмутся чуть позже. На первом этаже здесь держали скот, на втором - жили люди. Соседство диктовалось суровым горным климатом: от животных исходило тепло, нагревая хлев, они подогревали и верхний ярус.

Центр всего комплекса - башня, возвышающаяся на несколько десятков метров.

Снежные пики и горные хребты окружают маленькую по сравнению с ними, но очень гордую родовую башню. Фото: Владимир Аносов/ РГ

- Нам пришлось трижды переделывать первый этаж, - рассказывает Виктор Цаллагов, - строители возводили по современным стандартам, а не по средневековым. Мы консультировались с археологами, историками и архитекторами. В итоге возвели даже в правильный срок, как указывали предки. По их поверью, башню надо строить не более года, иначе считалось, место неудачное. Иметь такое сооружение могла не каждая фамилия - очень дорого. Говорили, башня стоит столько же овец, сколько в ней камней. Домашний скот тогда был главной денежной единицей.

Виктор сокрушается, что есть в башне два отступа от исторической достоверности: бойницы на 30 сантиметров больше и закрыты стеклами. Первый допустили строители, второй - сделали сами, иначе внутри башни гулял сильный сквозняк.

Вход, как и положено правилами средневековой фортификации, на втором этаже, туда ведет приставная лестница, чтобы максимально усложнить осаду. Внутри несколько ярусов с деревянными лесенками. Бойницы узкие, помещения маленькие, на несколько человек. На самом верху открывается превосходный вид. Обзорная площадка, доступная всем ветрам, всего 2-3 квадратных метра. Диву даешься, как горцы умудрялись здесь обороняться.

Под башней есть тайный подземный ход из крепости наружу - делать вылазки или уйти защитникам, если битва проиграна. Цаллаговы сохранили проход, но для посетителей он закрыт: нужно укрепить своды.

Когда в большой фамилии Цаллаговых решили восстановить родовую башню, то деньги собирали со своих. Дело шло тяжело, пока Заур Цаллагов, один из инициаторов реставрации, не представил на ежегодном молодежном форуме "Машук" проект создания на базе фамильной башни этнографическо-туристического комплекса. В итоге он получил грант - 500 тысяч рублей, а инициатива - второе дыхание.

Тогда же на форум в Пятигорск привезли в качестве экспоната дверь будущего этнографического комплекса. Окованную и украшенную осетинскими орнаментами. Колоритная дверь так понравилась президенту России Владимиру Путину, что он поставил на ней свой автограф.

Пленэр

Кино в крепости

Североосетинское творческое объединение QuietMemory использовало башенный комплекс Цаллаговых как готовые декорации для съемок сериала "Рагон" (переводится как "Древний").

Фильм снимался командой энтузиастов и рассказывал об истории молодого человека, которого покровитель Северной Осетии - святой Уастырджи - перенес в средние века. Парню предстоит окунуться в военный конфликт, а также заново обратиться к традициям и культуре своих предков - аланов. Фильм задумывался как развлекательно-познавательный, рассчитанный в первую очередь на молодежь республики.

Одной из важных линий фильма (который пока еще не закончили снимать энтузиасты) является изучение главным героем древних традиций аланского народа.

Фамилия

Казбек Елканов - последний рыцарь ордена хранителей святынь. Фото: Владимир Аносов/ РГ

Призвание - дзаурлак

Одним из самых популярных среди туристов мест в горах Северной Осетии является Дзивгиcская крепость, расположенная в Куртатинском ущелье. Ее вырубили прямо в скале в XIII веке - первоначально для защиты ущелья. Вскоре тут появилось святилище "Дзивгис Уастырджи", а еще позже на его месте построили христианскую церковь. Но кроме самой крепости и храма чрезвычайно любопытной является история семьи, которая их охраняла. На протяжении почти 800 лет все мужчины фамилии Елкановых из поколения в поколение являлись дзаурлаками - то есть хранителями священного места.

Это был своеобразный рыцарский орден, задачей которого являлось охранять крепость и святилище (а затем появившуюся на его месте церковь). Сейчас последним представителем древней фамилии и последним дзаурлаком является Казбек Елканов, который живет рядом с Дзивгисской крепостью и официально является ее смотрителем.