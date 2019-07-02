Обезболивание должно быть доступно всем без исключения нуждающимся пациентам. Врач обязан подсказать паллиативному больному и его родным, где и как они могут получить помощь. Служба будет трехуровневой: помимо стационаров - хосписов, отделений паллиативной помощи в больницах появятся также отделения дневного пребывания и выездные патронажные бригады - для помощи на дому.

Паллиативная помощь - это ответственность не только медиков, но и социальных служб. Фото: Reuters

Все эти вопросы обсуждались на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере. Тема настолько важная, что в работе Совета принял участие премьер Дмитрий Медведев.

Об обезболивании

В сильнодействующих анальгетиках нуждаются ежегодно порядка 300 тысяч человек. Но цифра не точная, потому что регистра паллиативных пациентов в стране пока нет, и, следовательно, невозможно точно рассчитать потребность в таких лекарствах. Даже в Москве, где паллиативная служба - одна из лучших, адекватное обезболивание получает только половина нуждающихся.

Как сказала глава Совета, вице-премьер Татьяна Голикова, необходимые лекарства в стране производятся, но некоторых форм пока не хватает: таблетки пролонгированного действия начали выпускать относительно недавно, а производство обезболивающих пластырей только начинается. "Нам нужно будет до конца решить вопрос лекарственного обеспечения. Наше производство будет двигаться и дальше в сторону импортозамещения, и все необходимые лекарственные формы для взрослых пациентов и детей будут у нас полностью к 2023 году", - сообщила вице-премьер. Пока же остроту проблемы предполагается снять так: в регионах недостающие лекарства будут изготавливать в производственных отделах аптек. "Мы уже готовы отгружать в регионы необходимое количество сырья", - сообщил директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев.

Татьяна Голикова: Теперь есть возможность оказывать помощь на дому. Фото: РИА Новости

Кто будет помогать таким больным

"У нас изменилось отношение к хосписам, теперь их воспринимают как место, где можно получить реальную поддержку и больному, и членам его семьи", - отметила член совета, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

Но хосписов в стране мало. Помимо них стационарную помощь можно получить в паллиативных отделениях больниц, домах и отделениях сестринского ухода. Кроме того, принятое на днях новое Положение об организации паллиативной помощи предусматривает, что в регионах появятся выездные патронажные бригады, помогающие таким пациентам на дому.

"Особенно важно, что теперь есть возможность оказывать сопровождаемую помощь на дому. Это то, что мы пытались реализовать, но до сих пор это никак не получалось", - отметила Голикова.

Она подчеркнула, что новое Положение предусматривает совместную работу медиков, социальных работников, общественных организаций, волонтеров и представителей церкви.

Важно, что по принятому документу лечащий врач, ведущий паллиативного больного, должен подсказать ему и семье, где они смогут получить такую помощь.

Мнение

Я дышу - и значит, я живу

Георгий Новиков, профессор, председатель правления Российской ассоциации паллиативной медицины:

- Паллиативная помощь - это не только обезболивание. Это еще и многочисленные осложнения, включая нарушения дыхания. Поэтому еще одно важное направление развития паллиативной помощи - это организация респираторной поддержки, организация центров дыхательной помощи. Речь не только об онкобольных. В такой помощи нуждаются и пациенты на тяжелой стадии ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) - этот диагноз у нас имеют примерно 14-19 процентов населения. Сейчас во время обострений такие больные поступают в реанимационные отделения, где есть возможность подключить их к аппарату искусственной вентиляции легких. Дети, нуждающиеся в ИВЛ, могут находиться в реанимации недели, месяцы. Международный опыт говорит, что если наладить дыхательную поддержку таким пациентам дома, с помощью переносных аппаратов ИВЛ, количество обострений резко сокращается. Если учесть, что стоимость дня в отделении реанимации и интенсивной терапии составляет порядка 20-30 тысяч рублей, организация службы дыхательной поддержки на дому - это не только гуманно по отношению к больным, но еще и позволит сократить расходы на их лечение.