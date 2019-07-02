Почему россияне все чаще предпочитают работать в отпуске

Больше половины россиян планируют в отпуске заниматься работой. Это выяснили специалисты сервиса Работа.ру, проведя опрос среди россиян, имеющих постоянную работу.

Более чем половине опрошенных придется работать во время своего законного отдыха. Фото: Сергей Михеев.

Но и те, кто намерен все-таки отдохнуть, не собираются расслабляться по полной программе. 17 процентов будут проверять рабочие письма и общаться со своими коллегами во время отпуска.

Что же мешает отдыхать остальным: добрая воля или злая - начальника? Опрос показал, что в каждой десятой компании начальство не одобряет уход сотрудников в отпуск. А каждый третий руководитель относится к этому нейтрально: хочешь отдыхай, хочешь - нет.

Чаще всего работают в отпуске сотрудники средних и малых компаний, там, как правило, персонала не хватает, есть разные сезонные работы

Как это ни странно, но и сами работники не всегда одобряют уход своих коллег в отпуск. Таковых, судя по опросу, восемь процентов. Нейтрально к чужому отпуску относится каждый второй участник опроса.

Та еще обстановочка. Неудивительно, что отдыхать многие "просто стесняются". Или бояться? Так или иначе, но 16 процентов опрошенных твердо заявили, что будут полноценно трудиться в отпуске, оформив его по всем правилам. Еще восемь процентов планируют доделать во время отдыха некоторые дела или просто не хотят выпадать из рабочего процесса. Это трудоголики-добровольцы.

Вынуждены будут включаться в выполнение рабочих задач во время законного отдыха 15 процентов. Правда, опрашиваемые не уточняли, что же вынуждает их так не по-хозяйски эксплуатировать свое здоровье.

Работа в отпуске - достаточно распространенная практика, и тому есть несколько причин, пояснил в разговоре с "Российской газетой" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Причина первая. Отказ от отпуска характерен для руководителей компаний и собственников бизнеса.

"К сожалению, в России не сложилась культура управления, которая основана на разделении труда и делегировании полномочий. Кроме того, в условиях слабости института частной собственности владельцам бизнеса - руководителям приходится постоянно контролировать сделки, осуществляемые подчиненными в целях избежания преднамеренных действий в пользу конкурентов", - говорит Сафонов.

Плюс - есть фактор личных связей. Это когда бизнес-модель компании строится на основе хороших взаимоотношений между заказчиком и исполнителем. Это приводит к тому, что сделки оформляются только участниками таких контактов.

Причина вторая. Она касается рядовых работников - сотрудники средних и малых предприятий. Они наиболее уязвимы, уверяет эксперт.

В государственных структурах, поясняет он, более строгий подход. Есть и графики отпусков, и как минимум отправка в отпуск на 14 дней.

Крупные промышленные предприятия тоже стараются в полном объеме выполнять требования трудового законодательства в части отпусков", - говорит эксперт. И продолжает: бывают, конечно, и ситуации принуждения работников к исполнению трудовых обязанностей в период отпуска. Но чаще всего, по словам Александра Сафонова, это происходит как раз в среднем и малом бизнесе, как правило, персонала там не хватает, есть разные сезонные работы, которые нужно выполнять летом, в начале осени, как раз в разгар отпускного сезона. Ну и, конечно, никто не отменял желание работодателей сэкономить на отпускных.

Если работник отказывается от отпуска по собственному желанию, то одна из самых неприятных, но распространенных причин - низкая заработная плата

Если же работник отказывается от отпуска по собственному желанию, то одна из самых неприятных, но распространенных причин - низкая заработная плата. Именно она чаще всего побуждает работника оставаться на работе, формально оформляя отпуск. "Модальная зарплата в стране (наиболее часто встречающаяся) - 20 тысяч рублей. При таких доходах отпуск - довольно накладное занятие для семьи, особенно если в ней есть дети", - говорит Сафонов.

Как отучить россиян от работы в отпуске? Простых решений здесь нет, замечает эксперт.

"Институт отпусков будет складываться по мере развития экономики. Чем стабильнее и позитивнее будет ее развитие, тем проще будет работникам "отпускать" работу от себя на каникулы", - говорит Сафонов. И, конечно же, должна формироваться культура отношения к своему здоровью, продолжает он. Ведь отпуск - это время для восстановления физических и моральных сил, своеобразная перезагрузка. А у нас на это обращают внимание в самый последний момент, когда болезни прижимают к постели, констатирует Сафонов.

В Роструде "Российской газете" рассказали, что в исключительных случаях с согласия работника его отпуск может быть перенесен на следующий рабочий год. Но в этом случае он должен быть использован не позднее двенадцати месяцев после окончания того рабочего года, за который отпуск предоставляется.