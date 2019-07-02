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02.07.2019 19:08
Рубрика: Власть

Предупредили. Теперь отвечай

Полиция будет предостерегать граждан от совершения нарушений
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 142(7900)
Полиция получит новые полномочия - уведомлять всяких нарушителей о недопустимости каких-либо правонарушений. И если нарушитель повторит свои действия, то будет наказан по полной программе Уголовного или административного кодекса.

Знаете, как бывает? Какой-то хулиган или попрошайка пристает к прохожим, те от него отмахиваются, а затем не находят кошелек, телефон или с удивлением смотрят на изрезанную сумку. Да, оперативники могут кого-то поймать за руку. И, наверное, это может быть оказаться серийный карманный воришка. Что ему предъявить? Он всегда может сказать, что все сделал случайно и впервые оступился. Но если в друг выяснится, что его правонарушение далеко не первое?

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Известно, что правительство одобрило законопроект, подтверждающий право объявлять, как написано в документе, официальные предостережения гражданам о недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн - один из авторов этого законопроекта - объяснил, что речь идет о профилактике преступности. Прежде всего бытовой.

Например, пьяный муж бьет жену и детей. Жена или соседи вызывают полицию. Полицейские делают замечание, как проложено по инструкции и закону, затем уезжают. А завтра все начинается снова. Так вот, если это замечание сегодня зафиксируют, пусть даже и на телефоне, то нарушитель порядка, которому сделали это замечание, может сесть в тюрьму на срок от года до трех. За то, что проигнорировал предостережение полиции.

Этот закон также даст возможность бороться с незаконными торговцами и попрошайками. Если после предупреждения они продолжат заниматься своим промыслом, то это будет им грозить реальным уголовным наказанием.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД
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