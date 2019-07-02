Посол США рассказал о реакции Трампа на договор о безопасности с Японией

Посол США в Японии Уильям Хагерти разъяснил недовольство американского президента Дональда Трампа содержанием двустороннего договора с Токио о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности.

В Японии опасаются, что Белый дом будет настаивать на увеличении японских расходов на содержание расположенных на территории островного государства американских баз и военнослужащих. Не исключено, что по этому вопросу могут в ближайшее время могут быть проведены отдельные переговоры.

"Недовольство президента заключается в низких расходах союзников", - заявил Хагерти, которого цитирует телерадиокомпания NHK. Глава американской дипмиссии при этом заверил партнеров, что военный союз между Вашингтоном и Токио по-прежнему непоколебим.

Между тем японские власти не согласны с позицией Дональда Трампа. "Мы несем на плечах наибольшие расходы среди всех стран-союзников США", - подчеркнул накануне министр обороны Японии Такэси Ивая. По мнению главы оборонного ведомства, в целом союзнические отношения с Вашингтоном носят сбалансированный характер.

Напомним, что незадолго до проведения саммита "двадцатки" в Осаке президент США Дональд Трамп назвал договор с Японией о гарантиях безопасности несправедливым. По его словам, Вашингтон в случае нападения третьей стороны на японского союзника обязан будет придти на помощь. При этом Токио, уточнил американский лидер, аналогичных обязательств в отношении США не несет. Хозяин Белого дома отметил, что в случае атаки на Соединенные Штаты японцы будут сидеть и наблюдать за военными действиями "по своим телевизорам Sony".

Вместе с тем Трамп частично снял напряженность, сказав, что пока не собирается разрывать договор с Токио. "У меня нет такого намерения (выходить из договора - прим. "РГ"). Я просто говорю, что он (договор - прим. "РГ") несправедливый", - заявил он на итоговой пресс-конференции в Осаке.

Дискуссия относительно неравноправных союзнических отношений между Вашингтоном и Токио развернулась после утечки в СМИ. О возможных планах США выйти из договора о безопасности с Японией сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников в Белом доме.

Журналисты написали, что Трамп недоволен "однобокостью" документа. Американский лидер якобы поделился такими мыслями среди ближайшего окружения. На взгляд Трампа, обязательства Вашингтона защищать Токио ведут к гонке вооружений и нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этому способствуют довольно непростые отношения Японии практически со всеми соседями.