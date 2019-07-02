В министерстве обороны России 2 июля сообщили о произошедшей в понедельник трагедии. На погруженном в воду глубоководном аппарате возник пожар, в ходе которого погибли 14 моряков.

Военные уточнили, что это был аппарат, предназначенный для изучения придонного пространства и дна Мирового океана. "1 июля в ходе проведения батиметрических измерений в интересах Военно-морского флота на глубоководном аппарате возник пожар. В итоге 14 подводников погибли, отравившись продуктами горения", - рассказали в военном ведомстве.

Кроме того, в минобороны сообщили, что очаг возгорания на судне удалось ликвидировать только "благодаря самоотверженным действиям команды".

При этом не уточнялось, где именно произошла трагедия. Согласно сообщению минобороны, ЧП произошло в "территориальных водах России". Но, вероятно, это Баренцево море.

Поскольку сам глубоководный аппарат, на котором погибли моряки, был доставлен на военно-морскую базу в Североморск. Вчера с ним работали следователи. Расследованием происшествия руководит главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

В министерстве обороны больше деталей о произошедшем не привели. Не обозначили военные, и на каком именно аппарате произошел пожар.

Известно, что военное ведомство использует такие глубоководные аппараты, как "Русь", "Консул", "АС-34". Но вместимость всех этих аппаратов 2-3 подводника.

Поэтому, вероятно, речь идет о глубоководном аппарате "Бестер". При экипаже в 6 человек он способен принять на борт 22 человека.

Добавим, что в прошлом году военные завершили программу модернизации всех глубоководных спасательных аппаратов, что позволит их эффективно эксплуатировать как минимум 15 лет.