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02.07.2019 14:30
Рубрика: Культура

Продюсер Стивен Мао даст мастер-класс в Москве

Текст: Сусанна Альперина

Исполнительный продюсер короткометражного фильма "Кожа", который получил в этом году "Оскар", Стивен Мао - сейчас в Москве. На его счету также такие ленты, как "Воспитательница", "Человек, который спас мир" и другие. Стивен Мао принял участие в работе жюри основного конкурса 5-го МЕКФ (Международного еврейского кинофестиваля), в которое, помимо него вошли Тимур Вайнштейн (председатель), Артем Васильев, Нигина Сайфуллаева, Светлана Устинова, Никита Лаврецкий, Жаклин Семха Гмах и Ник Холдсворт. Жюри определило победителей в пяти номинациях, назвав лучшим фильмом - "Неортодокс" (режиссер Элиран Малка). Приз жюри получила лента "В прах" Шона Снайдера.

Также на МЕКФ были конкурс документального кино (жюри - Евгений Гиндилис, Георгий Молодцов, Денис Катаев) и конкурс короткометражного игрового кино (его судили Дмитрий Якунин, Кирилл Васильев и Янна Буряк). Лучшим полнометражным документальным фильмом стала картина "Адвокат" (режиссер Рэйчел Ли Джонс). Лучший короткометражный документальный фильм - это "Сын моего отца" (Гиллель Рейт); лучший короткометражный игровой фильм - "Травелог Тель-Авив"(Самюэл Патти).

В Москве стартовал кинофестиваль "Французские каникулы"

Картина Алексея Федорченко "Война Анны" получила на юбилейном МЕКФ приз имени продюсера Якова Каллера за лучший российский фильм года на еврейскую тематику. Впервые был вручен специальный приз "Выбор оргкомитета 5-го Московского еврейского кинофестиваля" режиссеру Нине Пэйли, автору анимационного полнометражного фильма "Седер-Мазохизм". А главный раввин России Берл Лазар вручил режиссеру фильма "Сефарад" Луису Исмаэлю специальный приз фестиваля "За вклад в сохранение сефардской культуры и истории".

Всего в рамках фестиваля было организовано более 35 показов фильмов конкурсной и внеконкурсной программ. "Кожа" Гая Наттива вошла в программу МЕКФ. А сегодня в Москве "Кожу" можно будет увидеть вместе с короткометражным фильмом "Пассажир" Егора Абраменко, премьера которого состоялась на "Кинотавре". Этот показ организует школа кино Федора Бондарчука "Индустрия". После показа фильмов пройдет дискуссия Proof of Concept, в которой и примет участие Стивен Мао. А вместе с ним секретами мастерства поделятся российские продюсеры Илья Стюарт ("Пассажир", "Лето", "Ученик", "Мифы") и Михаил Врубель ("Спутник", "Притяжение", "Лед"). Модератор встречи, которая состоится в "Афимолле" в 19.30, - кинокритик Егор Москвитин.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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