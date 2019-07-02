Овен

Всю неделю вы будете фонтанировать энергией, стремясь объять необъятное. Кстати, это неплохо у вас получится.

Телец

Вы будете в центре всеобщего внимания. Вас даже искупают в овациях. Но постарайтесь не рассориться с теми, от кого зависит ваш грядущий успех.

Близнецы

Ваша личная жизнь будет чрезвычайно насыщена эмоциями.

Рак

Карьерные устремления не принесут желаемых результатов. Неподходящий момент для заключения перспективных договоров.

Лев

Волевые усилия не принесут желаемого удовлетворения, но помогут потратить негативную энергию. Приготовьтесь перейти к режиму активных действий.

Дева

Не рекомендуется браться за сложные дела, требующие больших затрат сил.

Весы

Руководителям нежелательно проводить перестановку кадров, организовывать тестирование.

Скорпион

Лето - непростое время для вас, ибо дела вряд ли пойдут в гору. Верное решение - свернуть паруса и отсидеться в тихой гавани.

Стрелец

Пора разобраться в запутанных отношениях с противоположным полом. В делах сердечных - сердце лучший советчик.

Козерог

Вы очень много взвалили на себя обязательств. Откажитесь от решения тех проблем, с которыми вы явно не справитесь.

Водолей

Луна может нанести удар по вашим финансам. Любой риск и авантюры противопоказаны.

Рыбы

Не стоит спешить с принятием важных решений - вероятность промахнуться очень велика.