Путин подписал поручения по итогам "Прямой линии"

До 1 октября правительство должно обеспечить внесение поправок в законодательство с тем, чтобы с 1 января 2020 года установить ежемесячные выплаты гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине регионального прожиточного минимума для детей, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Минфин совместно с ЦБ до августа должен принять меры по недопущению необоснованных отказов в выдаче или реструктуризации ипотечных кредитов (займов) для семей, имеющих право на соцподдержку в форме субсидирования процентной ставки.

Совместно с Генпрокуратурой правительство должно устранять нарушения в сфере выплаты зарплат и докладывать раз в полгода. До декабря нужно обеспечить оперативное рассмотрение обращений по "горячей линии" по вопросам несоблюдения соотношения между уровнем оплаты труда бюджетников и средней зарплаты в регионе и принять меры. Кроме того, Минздраву поручено совместно с региональными властями проанализировать уровень средней зарплаты сотрудников скорой помощи. А пожарным глава государства поручил повысить зарплаты: к августу - до 24 тысяч рублей в месяц, а с 2020 года - до 32 тысяч.

Генпрокуратуре совместно со Следственным комитетом, МВД и ФСБ предстоит проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ и принять меры по совершенствованию эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по этим делам.

До октября Минздрав должен определить случаи, когда медики вправе принять решение об увеличении объема и кратности применения наркотических средств и психотропных веществ для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах. К этому же сроку МВД совместно с Минздравом поручено проанализировать правоприменительную практику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшие их утрату, и при необходимости внести предложения по декриминализации таких деяний, совершенных по неосторожности и не представляющих общественной опасности.

К декабрю глава государства поручил проанализировать правоприменительную практику заключения под стражу подозреваемых или обвиняемых в экономических преступлениях и внести предложения по устранению причин и условий необоснованного применения этой меры. Администрации президента до августа предстоит представить предложения по уточнению норм, касающихся организованной преступной деятельности, для исключения их применения в отношении преступлений в сфере экономической деятельности.

Президент также поручил проанализировать практику по административным делам об оскорблении государства в Интернете.

Еще Владимир Путин указал кабмину создать механизм сглаживания колебаний цен на авиационный керосин и дорожный битум на внутреннем рынке, обеспечив сдерживание их роста в пределах инфляции.

До октября нужно внести поправки, предусматривающие присвоение статуса ветерана боевых действий гражданам РФ, которые в августе - сентябре 1999 года в составе отрядов самообороны принимали участие в боевых действиях в ходе контртеррористических операций в Дагестане.

Минсельхозу Владимир Путин к октябрю указал представить предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания. А Минобороны совместно с Минкультуры и при участии экспертов - рассмотреть вопрос о возможности создания музея Щукиных в Москве.

Президент также рекомендовал губернаторам обеспечить устойчивое водоснабжение населенных пунктов питьевой водой, предоставить медикам жилье и своевременно закупать лекарства для льготников.

К августу МВД должно проанализировать правоприменительную практику упрощенного приема в гражданство РФ и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство РФ, дополнительных преференций.