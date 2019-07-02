Путин проверил работу по переводу транспорта на газ

Развитие рынка газомоторного топлива обсудил президент с председателем совета директоров "Газпрома" Виктором Зубковым. Заправка автомобилей и автобусов газом обходится почти втрое дешевле бензина. И станций, где это можно сделать, становится все больше.

"Виктор Алексеевич, вы продвигаете везде, на всех площадках тему газомоторного топлива", - заметил Владимир Путин. "Об этом и поговорим", - предложил он.

"Выполняя ваше поручение, "Газпромом" проведена большая работа по продвижению производства и реализации природного газа в качестве моторного топлива, - сказал Зубков. - Во-первых, мы создали компанию "Газпром газомоторное топливо". За это время актуализирована законодательная база, правительство приняло ряд документов, которые сегодня позволяют нам в этом отношении работать более эффективно".

Глава совета директоров "Газпрома" сообщил показатели по развитию рынка газомоторного топлива: четыре года назад было 213 заправочных станций, в этом году будет 352, а в 2020 году - 405, то есть в два с лишним раза больше. "Важный показатель - это реализация газа через сеть ГМС: было 406 миллионов, в этом году выйдем на 900 миллионов, а в 2020 году - на миллиард кубических метров газа потребления на транспорте", - привел он цифры.

"Госрегулирование цен отменили, и ситуация поменялась", - прокомментировал Путин. "Да, и ситуация сразу поменялась резко. Промышленность очень хорошо отреагировала на эту работу", - согласился собеседник.

"Мы сегодня имеем 127 моделей грузового автотранспорта, который может работать на природном газе. Это и дорожно-коммунальная техника, уборочная техника, мусоровозы. Пассажирский транспорт - 43 модели: это и автобусы, микроавтобусы. Специальная техника, легкий коммерческий транспорт. Легковой транспорт - уже четыре модели: "Лада Веста", "Лада Ларгус", "УАЗ Патриот", "УАЗ Пикап"", - перечислил докладчик.

"Несмотря на отмену госрегулирования, все-таки газомоторное топливо значительно дешевле", - оценил Путин. "Дешевле, - кивнул Зубков. - Сегодня где-то от 16 до 18 рублей за единицу заправки. А мы видим, что дизель и бензин - уже 46-48 рублей. Так что почти в 2,5-3 раза дешевле. Это очень выгодно. И потом, экологически оно тоже выгодно".

"Мы развиваем сеть в 17 регионах сегодня активно", - сообщил глава совета директоров "Газпрома". "Это самое основное, наверное, и есть - сеть заправочных станций, самое проблемное", - сказал президент.

"Мы в этом году ставим задачу построить 100 заправочных станций, это очень хороший результат", - заметил Зубков. "Важной работой считаем работу по малотоннажному СПГ, - продолжил он. - Уже введены станции по СПГ в Калининграде, в Петергофе, Екатеринбурге. Планируем еще ввести семь станций: Конаково, Балтийский, Обская, Ноябрьская, Сургут, Тобольск. Это для заправки в основном крупнотоннажных автомобилей, которые возят грузы на большие расстояния".

"Большие перспективы открываются по использованию СПГ на водном транспорте", - считает докладчик. На Балтике устанавливаются жесткие требования: запрещают использование судов на мазуте. Поэтому строительство малотоннажных СПГ позволит заправлять бункеровочные пункты и суда.

"Есть хороший опыт использования СПГ на железнодорожном транспорте", - сказал Зубков. Для этого будут строиться пункты СПГ. "Общий объем спроса на СПГ достигнет к 2030 году 300 миллионов кубических метров", - спрогнозировал он.

Реализуется госпрограмма эффективного развития рынка газомоторного топлива.

"Правительство изыскивает средства на субсидирование строительства газозаправочной сети", - сказал глава совета директоров "Газпрома". В этом году это 3,3 миллиарда рублей.