Андрей Бочкарев: У строителей появилась возможность строить еще быстрее

На "Деловом завтраке" в "РГ" вчера побывал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Беседу с журналистами он предложил начать с нововведений в законодательстве РФ, которые, по его мнению, должны создать условия для более эффективного ведения строительства в нашей стране.

Андрей Юрьевич, вы имеете в виду изменения в федеральный закон, касающийся долевого строительства многоквартирных домов, как раз сегодня опубликованный в "РГ"?

Андрей Бочкарев: На самом деле этот закон намного шире. Недаром его объем - 186 страниц. Строительству на бюджетные средства, которым, в частности, столь масштабно занимается Москва, места в нем уделено совсем немного. Но при этом в документе прописаны крайне важные вещи, которые позволят всему российскому строительству в государственном секторе наконец-то по-настоящему перейти на рыночные рельсы. Ведь до сих пор отрасль вынуждена была руководствоваться ценовыми сметными нормативами, доставшимися нам в наследство еще от плановой экономики Советского Союза. Они же были, как известно, достаточно условными и не имели никакого отношения к реальной стоимости материалов и работ. И продолжали действовать даже после 2004 года, когда мы начали работать уже на основе тендеров.

В этом году в столице будет построено 14 станций метро, еще 30 строится

Это тормозило строительство?

Андрей Бочкарев: Еще как! Построить объект любой сложности было гораздо проще, чем отчитаться за него и ввести в строй. Вот почему правительство Москвы еще с 2011 года настаивало на введении контрактных расценок. Этот вопрос не раз поднимал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, ставил мэр города Сергей Собянин. Под руководством минстроя была проделана большая кропотливая работа. В мае рабочая группа внесла свои предложения на Госсовете в Казани, а уже в минувший четверг президент подписал закон о внесении изменений, которые позволят перейти строителям на контрактные расценки. Все вопросы были решены буквально за два месяца. И теперь российское законодательство соответствует образцам подобных правовых актов лучших экономик мира.

Под руководством минстроя сейчас мы разрабатываем методику для практического применения новых нормативов. Это позволит всем, кто занят строительством по госзаказу, быстрее принимать работу у подрядчиков, быстрее платить за нее, а им быстрее строить. На ряде объектов сроки сократятся наполовину.

Это скажется и на строительстве метро в столице? Какие станции войдут в строй в этом году?

Андрей Бочкарев: Темпы метростроения в Москве и без того высокие. Особенно если вспомнить, что за все время существования подземки с 1935 по 2010 год было построено 178 станций, а с 2011 года - уже 50. Но введение контрактных расценок, безусловно, позволит еще более увеличить темпы строительства. В этом году введено уже восемь станций: четыре на Сокольнической линии и четыре - на Некрасовской. На продлении Некрасовской ветки сейчас мы работаем на участке протяженностью 11,7 км - от станции "Косино" до "Авиамоторной". На нем пять станций: "Авиамоторная", "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная". От станции "Косино" до станции "Нижегородская" проходка ведется десятиметровыми щитами, которые впервые применяются в истории российского метростроения. Более просторный тоннель дал нам возможность устраивать вентиляционную систему прямо в нем, а не выводить технические вентиляционные шахты на поверхность улиц города. Ставим задачу к середине июля завершить полностью проходку всех тоннелей от "Косино" до "Нижегородской", а к концу года завершить основные строительно-монтажные работы на линии. И если получится, запустим поезда по ней с пассажирами. Кроме того, в планах пуск станции "Лефортово" на Большой кольцевой линии. За год, как и планировалось, должны построить 14 станций подземки.

А всего сколько станций строится и проектируется?

Андрей Бочкарев: Строятся 30. Помимо Некрасовской все станции Большой кольцевой линии, а также 7 станций Коммунарской линии - второй ветки, которая уже идет в Новую Москву. Проектируются практически все станции, вошедшие в программу развития Московского метрополитена на 2011-2023 годы. Параллельно прорабатывается новый радиус на Бирюлево, а также Рублево-Архангельская линия. По сути планы уходят уже за 2027 год.