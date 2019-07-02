Чем вузы ЦФО привлекают абитуриентов нового поколения?

Информация о сокращении бюджетных мест в некоторых вузах всколыхнула высшую школу Черноземья. Однако ректоры ряда учебных заведений поспешили опровергнуть как сам факт сокращения в предстоящие два учебных года, так и наличие предпосылок к этому.

- Никакого сокращения на десятки процентов нет, - отметил ректор Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Сергей Глаголев. - Наши специальности востребованы в регионе и пользуются популярностью среди абитуриентов. Из года в год мы набираем столько студентов, сколько предусмотрено контрольными цифрами приема.

Каждый вуз сегодня имеет пул потенциальных работодателей, для которых готовит кадры. И в том числе от запроса бизнеса зависит, сколько мест будет оплачено государством для подготовки нужных специалистов. Поэтому образовательные программы и меняются не просто под конкретных работодателей, но и с их же непосредственным участием. А в дни приемной кампании самая важная задача - отобрать лучших выпускников, и, несмотря на унифицированный подход на едином госэкзамене к оценке знаний школьников, вузам это удается.

Так, Белгородский госуниверситет, где на первый курс намерены принять 6,5 тысячи человек, вот уже несколько лет подряд держит высокую планку для абитуры еще на этапе приема документов. Если суммарное количество баллов ЕГЭ выпускника школы не достигает 130, переступать порог учебного заведения не имеет смысла: документы попросту не примут.

Ректор вуза Олег Полухин уже заявил, что, скорее всего, и это требование будет ужесточаться - чтобы в университет поступали лучшие из лучших. Высокобалльники - а таковыми здесь называют ребят, получивших по результатам экзаменов 240 баллов и больше, - поощряют дополнительно.

Ректорскую стипендию начинают выплачивать таким студентам сразу же после зачисления, а ее сумма составляет 20 тысяч рублей. За право получать деньги, которые многие в регионе зарабатывают за месяц нелегкого труда, как говорят сами вчерашние школьники, стоит побороться. В этом году такая выплата положена еще и победителям и призерам всероссийских олимпиад.

При этом в большинстве вузов действует система скидок. При наличии бюджетных мест студент-отличник может перевестись с договорной формы обучения на бесплатную, а если мест нет, то ему снизят плату за обучение до 50 процентов. Ректоры вузов уверены - таких стимулов не хватало, теперь же успеваемость и активность большинства будущих специалистов выросла значительно.

Из года в год вузы вводят новые специальности. Эксперты отмечают, что направления подготовки, связанные с биоинженерией, генетикой, машиностроением и, конечно, IT-сферой, набирают популярность среди вчерашних школьников и считаются работодателями как приоритетные.

Всеобщая цифровизация меняет не только рынок труда, но и образовательную среду, уверены в образовательных кругах. Так, если еще десять лет назад значительная часть школьников избегала точных наук, то сегодня число выбравших для ЕГЭ физику, профильную математику, информатику растет.

В Юго-Западном госуниверситете, говоря о высокой востребованности выпускников тех специальностей, которые так или иначе сопряжены с IT-технологиями, вывели формулу успешной работы вузов в современных условиях: это качественное преподавание фундаментальных наук вместе с практикой в компании, а затем - осознанный выбор выпускника места для начала карьеры.

Некоторые работодатели вынуждены "перекупать" специалистов, которые еще и диплома о высшем образовании не получили, и, по словам экспертов, это новый тренд.

Директор "Яндекс.Лицея" Марина Суслова призналась, что компания не создает базовые кафедры в тех городах, где не намерена организовывать офис.

- Мы понимаем, что наши ребята потом все равно приедут работать к нам, и это будет нечестно по отношению к тем регионам, где они учились, - говорит она. - Но в принципе, отток кадров - это неизбежный процесс. Люди уезжают не только из маленьких городов, но и из мегаполисов. Это надо просто принять и готовить как можно больше хороших кадров: ведь тогда часть этой массы останется.

Прямая речь

Сергей Емельянов, ректор Юго-Западного госуниверситета (Курск):

- Некоторые наши выпускники зарабатывают сегодня по 100-150 тысяч рублей, проживая и работая здесь, в Курской области. И когда у меня спрашивают: как же так? Они могли бы в столице увеличить заработок в разы. Почему не уезжают? Я отвечаю просто: молодые специалисты хотят хорошо жить - чтобы дом, дача, жена и дети рядом. А мегаполис - это что? Бешеные скорости. Так что регионам не надо бояться оттока кадров, надо создавать для них комфортную среду и предоставлять качественные образовательные услуги.